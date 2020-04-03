У Парижі помер молодий українець: лікарі підозрюють коронавірус

У Парижі з підозрою на коронавірус COVID-19 помер 37-лтній український заробітчанин Володимир Гринчишин.

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Як повідомили в Facebook-спільноті "Прогресивні українці у Франції", чоловік був родом з Тернополя. Вдома у нього залишилася дочка і дружина, вагітна другою дитиною.

Володимир Гринчишин Facebook "Прогресивні українці у Франції"

Тіло українця забрали до французького санепідеміологічного інституту, щоб розібратися, чи став причиною смерті коронавірус.

Гринчишин перебував закордоном нелегально, тому не мав медичного страхування і страхування для репатріації тіла в Україну.

Як повідомляв OBOZREVATEL, у Польщі помер заробітчанин Василь Черней, якому стало погано прямо на робочому місці. Власниця фірми не викликала лікарів українцеві, а після вивезла труп до лісу.

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