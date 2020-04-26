У Нідерландах тварини масово захворіли на COVID-19

У Нідерландах коронавірус виявили у тварин на двох норкових фермах.

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Про це повідомляє Міністерство економіки, сільського господарства та інновацій країни. За їхніми даними у тварин на фермах в муніципалітетах Ларбек і Гемерт Бекеле були виявлені симптоми захворювання COVID-19 в тому числі проблеми з диханням.

Найімовірніше норки заразилися від працівників ферми, у яких також були виявлені симптоми зараження, припускають в Міністерстві. Зараз в'їзд до ферми закритий, медики також не рекомендують гуляти поблизу місць розведення норок. Тваринам і співробітникам заборонено залишати заражену ферму.

У Нідерландах коронавірус виявили у норок на фермах "24 Канал"

В уряді вважають, що тварини могли заразитися від людей, оскільки у деяких співробітників ферм були симптоми коронавірусу. Попередні дослідження показали, що тхори, а отже і норки, чутливі до вірусу COVID-19.

При цьому в Міністерстві підкреслюють, що грунтуючись на сучасних знаннях про COVID-19, норкові ферми не становлять ризику подальшого поширення коронавірусу серед людей. Також, згідно з даними Всесвітньої організації охорони здоров'я, немає жодного зафіксованого випадку передачі коронавірусу від тварини до людини.

Як раніше повідомляв OBOZREVATEL, у тигра із зоопарку в Нью-Йорку зафіксували зараження коронавірусом. Це перший зареєстрований випадок серед цього виду тварин.

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