У мами було погане передчуття: в Ірані розбився 34-річний стюард МАУ

В авіакатастрофі українського літака Boeing 737 авіакомпанії "Міжнародні авіалінії" (МАУ) в Ірані загинув стюард Ігор Матков. Йому було 34 роки.
Про це повідомила кореспондентка OBOZREVATEL з аеропорту "Бориспіль", яка спілкувалася з батьками бортпровідника. Вони розповіли, що станом на 9:00 ранку офіційно їм нічого не сказали. Про трагедію вони дізналися зі ЗМІ.
Батьки Ігоря Маткова
Obozrevatel
Мама загиблого старшого стюарта Ігоря Маткова зі сльозами розповіла нам, що син багато років працював у МАУ.
"Йому 34 роки. У нього не було сім'ї, ми з батьком його сім'я. Ми вчора з ним ввечері попрощалися. Нам ще рукою помахав. Рейс туди був вечірній, а вранці назад. Каже, я мама вранці буду. І в 6 ранку дочка дзвонить з Америки і питає, на якому рейсі Ігор полетів? Я говорю в Тегеран. Вона каже: "Українські авіалінії там розбилися". Ми нікуди не можемо додзвонитися. Тому приїхали з Козельця сюди ", – сказала мама Ігоря.
За її словами, він закінчував факультет іноземних мов, а перед тим навчався в Кіровоградському льотному училищі. А в МАУ пропрацював 10 років.
Катастрофа Boeing
Як повідомляв OBOZREVATEL:
У ніч на 8 січня Іран завдав удару балістичними ракетами по військово-повітряній базі Айн аль-Асад і в Ербілі на півночі Іраку, де розміщені американські війська. Бомбардування відбувалося двома хвилями.
На обіцянку Пентагону відповісти на атаку, у КВІР пригрозили "вдарити цього разу в самій Америці". В Ірані також додали, що в разі бомбардування іранської землі удар у відповідь прийдеться на міста Дубай (Об'єднані Арабські Емірати) і Хайфу (Ізраїль).
Водночас увечері 7 січня Збройні сили США, включно з ракетними батареями протиповітряної оборони, по всьому Близькому Сходу були приведені в стан підвищеної готовності.
Ситуація на Близькому Сході серйозно загострилася після вбивства 3 січня іранського генерала Касема Сулеймані, який був убитий в ніч на 3 січня внаслідок повітряного удару США по міжнародному аеропорту Багдада (Ірак).
Наказ був відданий главою США Дональдом Трампом. За його словами, Сулеймані "причетний до загибелі мільйонів людей" і його "потрібно було прибрати ще багато років тому".
Постпред Ірану в ООН Маджид Тахтім-Раванчі порівняв убивство військами США генерала з оголошенням війни.
Після вбивства американськими військами іранського генерала Касема Сулеймані в аеропорту Багдада в Ірані заявили, що визначили 35 цілей для ударів у відповідь по США.
5 січня парламент Іраку проголосував за виведення військ США з країни після вбивства іранського генерала.
Український літак Boeing 737 авіакомпанії "Міжнародні авіалінії" (МАУ), на борту якого перебувало 168 пасажирів і 9 членів екіпажу, розбився незабаром після вильоту з аеропорту Тегерана (Іран).
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