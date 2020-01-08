У мами було погане передчуття: в Ірані розбився 34-річний стюард МАУ

В авіакатастрофі українського літака Boeing 737 авіакомпанії "Міжнародні авіалінії" (МАУ) в Ірані загинув стюард Ігор Матков. Йому було 34 роки.

Про це повідомила кореспондентка OBOZREVATEL з аеропорту "Бориспіль", яка спілкувалася з батьками бортпровідника. Вони розповіли, що станом на 9:00 ранку офіційно їм нічого не сказали. Про трагедію вони дізналися зі ЗМІ.

Батьки Ігоря Маткова Obozrevatel

Мама загиблого старшого стюарта Ігоря Маткова зі сльозами розповіла нам, що син багато років працював у МАУ.

"Йому 34 роки. У нього не було сім'ї, ми з батьком його сім'я. Ми вчора з ним ввечері попрощалися. Нам ще рукою помахав. Рейс туди був вечірній, а вранці назад. Каже, я мама вранці буду. І в 6 ранку дочка дзвонить з Америки і питає, на якому рейсі Ігор полетів? Я говорю в Тегеран. Вона каже: "Українські авіалінії там розбилися". Ми нікуди не можемо додзвонитися. Тому приїхали з Козельця сюди ", – сказала мама Ігоря.

За її словами, він закінчував факультет іноземних мов, а перед тим навчався в Кіровоградському льотному училищі. А в МАУ пропрацював 10 років.

Катастрофа Boeing

Як повідомляв OBOZREVATEL:

Український літак Boeing 737 авіакомпанії "Міжнародні авіалінії" (МАУ), на борту якого перебувало 168 пасажирів і 9 членів екіпажу, розбився незабаром після вильоту з аеропорту Тегерана (Іран).

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