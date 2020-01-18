У Лівані розгорілися криваві протести: більше 70 постраждалих. Фото і відео

У столиці Лівану Бейруті розгорілися антиурядові акції протесту, в яких уже постраждали як мінімум 75 осіб.

Як повідомляють РИА.Новости, раніше активісти закликали організувати масову демонстрацію біля будівлі парламенту під гаслом "Субота гніву". У результаті в центр Бейрута прибули колони маніфестантів із різних міст.

Повідомляється, що мирна акція переросла в безлади, після того, як поліцію почали закидати петардами, камінням і металевими прутами. Також учасники мітингу спробували зламати загородження. Поліція, зі свого боку, застосувала сльозогінний газ і водомети.

Акція протесту в Бейруті Telegram-канал Протести в світі

Ліванське відділення Червоного Хреста повідомило про 75 постраждалих під час зіткнень біля будівлі парламенту, здебільшого від дії сльозогінного газу, також є поранені через попадання каміння.

"Тридцять осіб наразі госпіталізовано під час зіткнень у центрі Бейрута. Сорока п'яти громадянам надана допомога на місці", – йдеться у заяві.

Застосувавши сльозогінний газ і водомети, поліція відтіснила демонстрантів від будівлі парламенту. Зіткнення тривають. Правоохоронці задіяли також спецтехніку з автоматичними установками для метання гранат.

Зі свого боку, представники цивільної оборони і "Червоного хреста" евакуюють поранених протестувальників і поліцейських.

Акція протесту в Бейруті Telegram-канал Протести в світі

Акція протесту в Бейруті Telegram-канал Протести в світі

Як повідомив ліванський телеканал LBC, президент Лівану Мішель Аун зажадав від командувача армією і глави внутрішніх сил безпеки стабілізувати обстановку в центрі Бейрута.

Акція протесту в Бейруті Telegram-канал Протести в світі

Акція протесту в Бейруті Telegram-канал Протести в світі

"Президент республіки Мішель Аун провів серію телефонних переговорів із міністром оборони, міністром внутрішніх справ, командувачем армією і главою внутрішніх сил безпеки і закликав їх забезпечити безпеку мирних демонстрантів і громадського та приватного майна і відновити спокій у центрі Бейрута", – повідомив телеканал.

Як повідомляв OBOZREVATEL, також масові протести проходять у столиці Ірану Тегерані та інших містах країни. Вони розгорілися в результаті катастрофи пасажирського літака Boeing 737 українських авіаліній МАУ, у результаті чого загинуло 176 осіб.

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