У кулуарах Давосу: Трамп і Грета Тунберг стали головними героями форуму

21 січня в Давосі відкрився ювілейний 50-й Всесвітній економічний форум (ВЕФ), який критики називають "великою вечіркою в швейцарських Альпах".

Про топ-теми, які обговорювали в кулуарах форуму в перший день його роботи, розповіла генеральний секретар Незалежного антикорупційного комітету з питань оборони України (НАКО) Олена Трегуб під час прямого включення з Давосу на ObozTV.

За її словами, найбільш обговорюваними "героями" дня стали президент США Дональд Трамп і шведська екоактивістка Грета Тунберг.

"Персонажі, які привертають найбільшу увагу мас-медіа, також привертають найбільшу увагу в кулуарах. Це Дональд Трамп і шведська активістка Грета. Сьогодні, як я чула, найчастіше згадували Трампа", – зазначила вона.

Дональд Трамп на форумі в Давосі flickr.com/worldeconomicforum

Трегуб звернула увагу, що екологія вперше стала однією з топ-тем Давосу, потіснивши навіть бідність і збройні конфлікти. Зараз все більше людей схиляються до того, що саме екологія і зміни клімату є найбільшою проблемою сучасності.

"Ще раз затвердилася думка, що проблема глобального потепління, проблема зміни клімату, екології є важливою. На Давосі ніколи жодних угод не підписували, це просто, як називають його критики, "велика вечірка в швейцарських Альпах" – для мільярдерів і людей, що впливають на думки і політику в світі", – розповіла українська активістка.

Грета Тунберг виступила в Давосі flickr.com/worldeconomicforum

Вона нагадала, що глава ВЕФ Клаус Шваб у своїй вступній промові висловив сподівання, що приватні компанії дослухаються до Грети Тунберг.

"І зважатимуть не тільки на свій прибуток, але і на суспільне благо і природу. Він (Шваб. – Ред.) вважає, що вже змінюється думка цих компаній. У жодному документі це не зафіксовано, але можливо, це дасть натхнення лідерам таких компаній по-іншому вести бізнес", – припустила Трегуб.

На ВЕФ-2020 з'їхалися 3000 впливових лідерів зі 117 країн світу flickr.com/worldeconomicforum

Форум в Давосі триватиме до 24 січня flickr.com/worldeconomicforum

Екологія стала однією з топ-тем ВЕФ flickr.com/worldeconomicforum

Як писав OBOZREVATEL:

Форум в Давосі (Швейцарія) триватиме з 21 по 24 січня. Учасниками ВЕФ-2020 стали 3000 осіб зі 117 країн світу, причому 53 з них – це лідери держав, зокрема й президент України Володимир Зеленський.

Серед найбільш впливових лідерів, які приїхали до Давосу: президент США Дональд Трамп, канцлер ФРН Ангела Меркель, віце-прем'єр Китаю Хань Чжен, генсек ООН Антоніу Гутерріш, директор-розпорядник МВФ Крістін Лагард, генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберг, глава Facebook Марк Цукерберг, фінансист Джордж Сорос і багато інших – політики, мільярдери, голови громадських організацій.

Про головні теми форуму, а також склад і цілі української делегації – читайте в матеріалі OBOZREVATEL.

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