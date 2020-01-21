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21 січня • оновлено в 20:42
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У кулуарах Давосу: Трамп і Грета Тунберг стали головними героями форуму

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21 січня в Давосі відкрився ювілейний 50-й Всесвітній економічний форум (ВЕФ), який критики називають "великою вечіркою в швейцарських Альпах".

Про топ-теми, які обговорювали в кулуарах форуму в перший день його роботи, розповіла генеральний секретар Незалежного антикорупційного комітету з питань оборони України (НАКО) Олена Трегуб під час прямого включення з Давосу на ObozTV.

За її словами, найбільш обговорюваними "героями" дня стали президент США Дональд Трамп і шведська екоактивістка Грета Тунберг.

"Персонажі, які привертають найбільшу увагу мас-медіа, також привертають найбільшу увагу в кулуарах. Це Дональд Трамп і шведська активістка Грета. Сьогодні, як я чула, найчастіше згадували Трампа", – зазначила вона.

Дональд Трамп на форумі в Давосі

Дональд Трамп на форумі в Давосі

flickr.com/worldeconomicforum

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Трегуб звернула увагу, що екологія вперше стала однією з топ-тем Давосу, потіснивши навіть бідність і збройні конфлікти. Зараз все більше людей схиляються до того, що саме екологія і зміни клімату є найбільшою проблемою сучасності.

"Ще раз затвердилася думка, що проблема глобального потепління, проблема зміни клімату, екології є важливою. На Давосі ніколи жодних угод не підписували, це просто, як називають його критики, "велика вечірка в швейцарських Альпах" – для мільярдерів і людей, що впливають на думки і політику в світі", – розповіла українська активістка.

Грета Тунберг виступила в Давосі

Грета Тунберг виступила в Давосі

flickr.com/worldeconomicforum

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Вона нагадала, що глава ВЕФ Клаус Шваб у своїй вступній промові висловив сподівання, що приватні компанії дослухаються до Грети Тунберг.

"І зважатимуть не тільки на свій прибуток, але і на суспільне благо і природу. Він (Шваб. – Ред.) вважає, що вже змінюється думка цих компаній. У жодному документі це не зафіксовано, але можливо, це дасть натхнення лідерам таких компаній по-іншому вести бізнес", – припустила Трегуб.

На ВЕФ-2020 з'їхалися 3000 впливових лідерів зі 117 країн світу

На ВЕФ-2020 з'їхалися 3000 впливових лідерів зі 117 країн світу

flickr.com/worldeconomicforum

Форум в Давосі триватиме до 24 січня

Форум в Давосі триватиме до 24 січня

flickr.com/worldeconomicforum

Екологія стала однією з топ-тем ВЕФ

Екологія стала однією з топ-тем ВЕФ

flickr.com/worldeconomicforum

Як писав OBOZREVATEL:

  • Форум в Давосі (Швейцарія) триватиме з 21 по 24 січня. Учасниками ВЕФ-2020 стали 3000 осіб зі 117 країн світу, причому 53 з них – це лідери держав, зокрема й президент України Володимир Зеленський.

  • Серед найбільш впливових лідерів, які приїхали до Давосу: президент США Дональд Трамп, канцлер ФРН Ангела Меркель, віце-прем'єр Китаю Хань Чжен, генсек ООН Антоніу Гутерріш, директор-розпорядник МВФ Крістін Лагард, генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберг, глава Facebook Марк Цукерберг, фінансист Джордж Сорос і багато інших – політики, мільярдери, голови громадських організацій.

  • Про головні теми форуму, а також склад і цілі української делегації – читайте в матеріалі OBOZREVATEL.

Підсумки дня з Вадимом Колодійчуком дивіться щодня по буднях о 17:30 на ObozTV.

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Автор
Наталія Глазова
Теми
Економічний форум в Давосі Новини ObozTV Пряма трансляція Ефіри Oboz TV
Особи
Дональд Трамп Олена Трегуб Грета Тунберг
Місце
Швейцарія Давос
Тег
Екологія
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Фантомаск Разбушевальцман
Фантомаск Разбушевальцман
Грета,?П.дец!Оли.гофрены рулят.
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Исаев Максим
Исаев Максим
Бу-га-га-га, наличие этой "экоактивистки" очень ясно показывает, до какой степени способно деградировать "толерантное" общество! Слава Богу, наш ВВП не будет участвовать в этом цирке!
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Куни Чан
Куни Чан
Исаев Максим, ну как сказать, будет конечно, когда глобалисты "налог на воздух" пропихнут, тогда скорее всего товары из "грязных" стран будут облагать повышенными пошлинами в зависимости о процента зелени в промышленности в общем ВВП, богатым странам которые генерируют ВВП в большей степени услугами включая финансовые это не грозит, полагаю как то так будет.
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