У Китаї знайшли першу заражену коронавірусом: що про неї відомо

Продавщиця креветок на ринку морепродуктів "Хуанань" в китайському місті Ухань була першою людиною, у кого підтверджено зараження коронавірусом COVID-19.

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Як пише шанхайська газета The Paper, з 27 осіб у списку першої групи заражених 24 мали відношення до ринку "Хуанань", з них четверо були членами однієї сім'ї.

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Найперший випадок зараження був встановлений 11 грудня. Це була жінка на прізвище Вей, що займалася продажем живих креветок. У неї була відмічена підвищена температура тіла. Торговка креветками тривалий час жила поблизу від ринку, де вона звернулася в амбулаторний пункт медичної допомоги.

Однак до сих пір невідомо, чи була Вей "нульовим пацієнтом".

Першим зараженим, хто не пов'язаний з ринком "Хуанань" і не мав справи з живими морепродуктами, став чоловік на прізвище Чень, який працював в бухгалтерії неназваної компанії. Він захворів 16 грудня. Яким чином він заразився встановлено не було.

В цілому історії перших виявлених в Китаї заражених коронавірусом не прояснюють питання про джерела захворювання, вивчення його першопричин триває.

Як повідомляв OBOZREVATEL, 57-річному продавцю морепродуктів з Уханя, яка одна з перших підхопила коронавірус, вдалося вилікуватися.

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