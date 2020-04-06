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6 квітня • оновлено в 12:04
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У Китаї за добу подвоїлася кількість безсимптомних випадків коронавірусу

1.9т
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У понеділок, 6 квітня, в Китаї заявили про 78 нових випадках безсимптомного інфікування коронавірусом COVID-19 в порівнянні з 47 випадками днем раніше.

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Як повідомляє Reuters, в цілому вже 705 заражених без симптомів перебувають під медичним наглядом по усьому материковому Китаю.

У Китаї за добу подвоїлася кількість безсимптомних випадків коронавірусу

Getty Images

Крім того, за добу в епіцентрі спалаху COVID-19 в провінції Хубей від ускладнень померла одна людина.

Пацієнти, які не виявляють жодних симптомів, але все ж можуть передавати коронавірус іншим, стали головною проблемою Китаю в останні тижні після зниження загального рівня інфекції.

Всього в країні зареєстровано 81 708 випадків зараження COVID-19, з них 3331 – зі смертельними наслідками.

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше в окрузі Цзя китайській провінції Хенань оголосили про заборону на в'їзд і переміщення людей після декількох безсимптомних випадків коронавірусу.

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Тема
Коронавірус
Місце
Китай
Тег
вірус
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