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26 березня • оновлено в 02:45
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У Китаї народилося порося-мутант зі слонячим хоботом. Фото і відео

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У Китаї народилося порося із рилом, яке за формою нагадує слонячий хобот.

Зазначається, що тварина з вадою з'явилася на світ 19 березня на фермі в провінції Гуйджоу. Про це повідомляє портал Daily Star (щоб подивитися фото і відео, доскролльте новина до кінця).

За словами однієї з працівниць ферми Фан Мейлін, крім дивного утворення на морді поросяти, його шкіра була абсолютно гладкою, зовсім без волосяного покриву. Дівчина зізналася, що раніше не бачила нічого подібного.

У Китаї народилося порося-мутант

У Китаї народилося порося-мутант

Мейлін зняла незвичайну тварину на відео і виклала в мережу. На ньому видно, що порося довелося помістити під спеціальну лампу для виходжування домашньої худоби. Хоча його здорові брати і сестри разом сплять у кошиках.

У Китаї народилося порося зі слонячим хоботом

У Китаї народилося порося зі слонячим хоботом

dailystar.co

Фермери ж пізніше заявили, що порося померло буквально через декілька годин після народження. Водночас інформація про мутацію була передана в місцевий департамент сільського господарства. Точна причина її появи невідома, але вчені припустили, що вона виникла в результаті отруєння матері поросят пестицидами.

У Китаї народилося порося зі слонячим хоботом

У Китаї народилося порося зі слонячим хоботом

Як раніше повідомляв OBOZREVATEL, в Одеському зоопарку у пари амурських тигрів Тайгера і Наталі народився малюк. Диво відбулося ще в січні, але тигреня вдалося побачити тільки в березні.

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Автор
Марина Ліснічук
Місце
Китай
Теги
видео фотографии фермерство тварини
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