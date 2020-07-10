У Казахстані спалахнула невідома пневмонія: Китай заявив про смертність вищу, ніж від COVID-19

У Казахстані було зареєстровано 1772 випадки смерті від пневмонії.

Посольство Китаю попередило, що в Казахстані спалахнула "невідома пневмонія" зі смертністю, що набагато перевищує смертність від коронавірусу (COVID-19).

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Як пише Daily Mail, з середини червня в Атирауській і Актюбінській областях, а також у місті Шимкент відбулися сплески випадків захворювання.

Міністерство охорони здоров'я Казахстану повідомило, що в період із 29 червня по 5 липня зареєстровано понад 32 тис. випадків пневмонії, а також 451 смертельний результат.

Водночас китайське посольство заявляє, що в Казахстані в першій половині року було зареєстровано 1772 випадки смерті від пневмонії, зокрема 628 у червні, а деякі жертви були громадянами Китаю.

Однак у посольстві не уточнили, чому називають пневмонію "невідомою" і яку інформацію вони мають про спалах.

Китайські громадяни в країні були попереджені про необхідність ухвалення запобіжних заходів, аналогічних COVID-19, таких як соціальне дистанціювання й носіння масок.

Тим часом у Казахстані зареєстровано 54 747 випадків коронавірусу і 264 смерті від нього.

Як повідомляв OBOZREVATEL, перший президент Казахстану Нурсултан Назарбаєв вилікувався від коронавірусу.