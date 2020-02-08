Головна Новини
9 лютого • оновлено в 03:07
МоваЯзык
Політика Економіка

/ Світ

Справжнє місиво! На кордоні Казахстану та Киргизії спалахнули бої, є загиблі

90.6т
Читати матеріал російською

На кордоні Казахстану і Киргизії в результаті масових бійок і погромів загинули 8 людей, 127 звернулися за медичною допомогою.

Як повідомляє президент Казахстану Касим-Жомарт Токаєв, сутички почалися пізно увечері 7 лютого у низці населених пунктів Кордайского району Жамбильської області. У масових бійках брали участь місцеві жителі.

Згідно з повідомленнями в соціальних мережах, вночі казахи напали на будинки, де проживають в аулі Масанчі дунган – китайськомовні мусульмани.

У країні створена урядова комісія, яка повинна організувати похорон загиблих, оцінити розмір збитку й ухвалити план відновлення власності постраждалих. Повідомляється, що очевидці чули постріли. Зараз, за словами Токаєва, ситуацію повністю контролюють поліція і Національна гвардія.

Новини
На борту літака, що розбився у Казахстані, були українці

"Комітет національної безпеки, генеральна прокуратура повинні провести необхідні слідчі заходи і притягнути до відповідальності осіб, які закликають до міжнаціональної ворожнечі, що поширюють провокаційні чутки і дезінформацію", – цитує заяву Токаєва Радіо Азаттик.

Наслідки погромів

Наслідки погромів

Радіо Азаттик

Наслідки погромів

Наслідки погромів

Радіо Азаттик

Наслідки погромів

Наслідки погромів

Радіо Азаттик

На опублікованих у мережі кадрах видно, що погроми були по-справжньому жахливими – до тла згоріли одразу кілька будинків. Місцеві журналісти повідомляють, що постраждали також кілька автомобілів, а на місці події чергують бійці спецназу, пожежники та медики.

"Деякі будівлі все ще тліють. У повітрі — запах диму і гару. На вулицях села ходять співробітники поліцейського спецназу. Пожежники та їхні машини стоять біля згорілих будинків. Згоріли не тільки будівлі, але й автомобілі місцевих жителів", – вказано в публікації. Також відомо, що поліція почала розслідування за статтею "хуліганство".

Як повідомляє OBOZREVATEL, у грудні в Парижі (Франція) розгорілися масові протести проти реформи пенсійної системи, запропонованої президентом Еммануелем Макроном.

Ми в Telegram! Підписуйся! Читай тільки найкраще!

Автор
Тимур Григоренко
Особа
Касим-Жомарт Токаєв
Місце
Казахстан
Теги
погром бійка
Поділитися у Facebook
73
Коментарі
371
20
Смішно
32
Цікаво
244
Сумно
35
Треш
Чтобы проголосовать за комментарий или оставить свой комментарий на сайте, в свою учетную запись MyOboz или зарегистрируйтесь, если её ещё нет.
Зарегистрироваться
Показать комментарии
Новые
Старые
Лучшие
Худшие
Комментарии на сайте не модерированы
Pollak John
Pollak John
без кремлёвских провокаторов тут дело не обошлось .
Показать комментарий полностью
Ответить
0
2
Мельников Дмитрий
Мельников Дмитрий
Не успел доставщик демократии Помпео покинуть Казахстан, как это демократия начала действовать. Вот украинцы выглядят со стороны. Теперь казахам осталось ещё Россию обвинить в торжении и норм.
Показать комментарий полностью
Ответить
2
1
Фантомаск Разбушевальцман
Фантомаск Разбушевальцман
ага,бурса малолетняя,рашке очень нужны бардаки по периметру,..штатам надо во.йна у своих границ?отожбо ,скакуны х.евы!
Показать комментарий полностью
Ответить
2
2

Новини світу

Топпублікації

Топблоги