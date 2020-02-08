Справжнє місиво! На кордоні Казахстану та Киргизії спалахнули бої, є загиблі

На кордоні Казахстану і Киргизії в результаті масових бійок і погромів загинули 8 людей, 127 звернулися за медичною допомогою.

Як повідомляє президент Казахстану Касим-Жомарт Токаєв, сутички почалися пізно увечері 7 лютого у низці населених пунктів Кордайского району Жамбильської області. У масових бійках брали участь місцеві жителі.

Згідно з повідомленнями в соціальних мережах, вночі казахи напали на будинки, де проживають в аулі Масанчі дунган – китайськомовні мусульмани.

У країні створена урядова комісія, яка повинна організувати похорон загиблих, оцінити розмір збитку й ухвалити план відновлення власності постраждалих. Повідомляється, що очевидці чули постріли. Зараз, за словами Токаєва, ситуацію повністю контролюють поліція і Національна гвардія.

"Комітет національної безпеки, генеральна прокуратура повинні провести необхідні слідчі заходи і притягнути до відповідальності осіб, які закликають до міжнаціональної ворожнечі, що поширюють провокаційні чутки і дезінформацію", – цитує заяву Токаєва Радіо Азаттик.

Наслідки погромів Радіо Азаттик

Наслідки погромів Радіо Азаттик

Наслідки погромів Радіо Азаттик

На опублікованих у мережі кадрах видно, що погроми були по-справжньому жахливими – до тла згоріли одразу кілька будинків. Місцеві журналісти повідомляють, що постраждали також кілька автомобілів, а на місці події чергують бійці спецназу, пожежники та медики.

"Деякі будівлі все ще тліють. У повітрі — запах диму і гару. На вулицях села ходять співробітники поліцейського спецназу. Пожежники та їхні машини стоять біля згорілих будинків. Згоріли не тільки будівлі, але й автомобілі місцевих жителів", – вказано в публікації. Також відомо, що поліція почала розслідування за статтею "хуліганство".

Як повідомляє OBOZREVATEL, у грудні в Парижі (Франція) розгорілися масові протести проти реформи пенсійної системи, запропонованої президентом Еммануелем Макроном.

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