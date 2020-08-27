У Канаді рибалки виловили рибу з крилами і носом.

У Канаді близько півострова Ньюфаундленд в сіті рибалок запливла дивна істота, яка викликала у них непідробний жах.

Як розповів один з очевидців, невідома риба була значних розмірів і нагадувала качкодзьоба. Також її плавники нагадували крила, а величезний ніс, за його словами, був зроблений "ніби з гуми", повідомив телеканал CBC.

Чоловік приніс знахідку на місцевий рибний завод, де також не зміг отримати відповідь, що саме це за істота. Тоді він звернувся до користувачів соцмереж, опублікувавши знімки знахідки.

Як з'ясувалося, йому попалася носата химера. Ці риби мешкають на глибині більше 200 метрів і зустрічаються вкрай рідко. Чоловіка також вразило те, що вона була отруйною: спеціальний шип на спині химер служить їм для захисту від інших хижаків.

Біолог Керолайн Мірі в коментарі CBC Radio заявила, що вчені мало знають про історію і поведінку цих підводних істот. Вона також зазначила, що рибалкам пощастило, оскільки тварина могла травмувати їх отруйним шипом, якби було вилучено з води живим.

У Канаді рибалки виловили рибу з крилами і носом. Фото Garry Goodyear / Facebook

Як повідомляв OBOZREVATEL, в штаті Джорджія (США) жінка знайшла на пляжі незвичайну рибу з зубами, що нагадують людські.

Ти ще не підписаний на наш Telegram? Швиденько тисни!