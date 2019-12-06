У Канаді пішли на радикальні заходи через електронні сигарети

У канадській провінції Нова Шотландія влада вирішила ввести заборону на продаж електронних сигарет і ароматизованої рідини до них.

Законопроєкт набуде чинності з квітня 2020 року. Про це пишуть Vesti.ua.

Зазначається, що упродовж останніх 30 років у краї поетапно впроваджувалася політика відмови від куріння нікотину. Однак із появою вейпінгу цей процес значно сповільнився. Соцопитування показали, що більше третини учнів 7-12 класів (а це 37%) Нової Шотландії пробували курити електронні сигарети.

Вейпінг media.price.ua

Місцеві чиновники занепокоїлися результатами цих досліджень. Як завив міністр охорони здоров'я Нової Шотландії Ренді Делорі, було докладено багато зусиль для розвитку культури, вільної від куріння. Вони не хочуть втрачати вже завойовані позиції, тому й вирішили піти на радикальніші заходи.

Крім цього, за даними МОЗ Канади, у декількох провінціях навіть підтверджені випадки захворювання легенів через вейпінг. Перший трапився у вересні 2019-го в провінції Онтаріо.

Після цього там вирішили ввести заборону реклами електронних сигарет у магазинах і на заправках, який набуде чинності з 2020 року.

Як раніше писав OBOZREVATEL, в Україні пропонують заборонити сигарети з різними добавками, зокрема вітамінами і кофеїном. Крім того, влада збирається контролювати весь шлях сигаретної пачки від заводу до продавця. У такй спосіб сподіваються побороти контрабанду тютюнових виробів.

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