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У Франції сталася кривава перестрілка: троє загиблих, один поранений

1.7т Читати матеріал російською

В результаті стрілянини, яка сталася на заправній станції у французькій комуні Олліуль, на захід від Тулона, загинули троє осіб.

"Одна жінка і двоє чоловіків загинули в неділю, 28 липня, близько 19:30 вечора в перестрілці, що сталася на заправній станції в Олліуль", - йдеться в повідомленні джерела в правоохоронних органах, близького до слідства, передає Аrchyworldys.

Жінка – пасажир скутера, яка виявилася випадковою жертвою, померла на місці, а двоє чоловіків померли в лікарні. Четверта людина – водій скутера - отримав поранення.

У Франції сталася кривава перестрілка: троє загиблих, один поранений

Infos Françaises

У Франції сталася кривава перестрілка: троє загиблих, один поранений

Le Globe

У Франції сталася кривава перестрілка: троє загиблих, один поранений

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На місці виїхали рятувальні служби і правоохоронні органи, судова поліція Тулона почала розслідування за даним фактом.

У Twitter міністр внутрішніх справ країни Крістоф Кастанер заявив, що "всі засоби для виявлення організаторів перестрілки" задіяні.

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше Францію потрясли масові протести.

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Франція
Теги
стрілянина вбивство поліція
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