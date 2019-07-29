У Франції сталася кривава перестрілка: троє загиблих, один поранений

В результаті стрілянини, яка сталася на заправній станції у французькій комуні Олліуль, на захід від Тулона, загинули троє осіб.

"Одна жінка і двоє чоловіків загинули в неділю, 28 липня, близько 19:30 вечора в перестрілці, що сталася на заправній станції в Олліуль", - йдеться в повідомленні джерела в правоохоронних органах, близького до слідства, передає Аrchyworldys.

Жінка – пасажир скутера, яка виявилася випадковою жертвою, померла на місці, а двоє чоловіків померли в лікарні. Четверта людина – водій скутера - отримав поранення.

Infos Françaises

Le Globe

На місці виїхали рятувальні служби і правоохоронні органи, судова поліція Тулона почала розслідування за даним фактом.

У Twitter міністр внутрішніх справ країни Крістоф Кастанер заявив, що "всі засоби для виявлення організаторів перестрілки" задіяні.

Tous les moyens sont mis en œuvre pour identifier et interpeller les auteurs de la fusillade d'Ollioules.

Pleine confiance en nos policiers dont je sais, au quotidien, la détermination à éradiquer ces réseaux criminels qui gangrènent nos quartiers. - Christophe Castaner (@CCastaner) July 28, 2019

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше Францію потрясли масові протести.

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