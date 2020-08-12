Депутатка Європейського парламенту Раса Юкнявічене назвала кандидатку в президенти Білорусі, головну конкурентку Олександра Лукашенка Світлану Тихановську "обраним президентом" країни.

На своїй сторінці в Twitter політикиня написала, що Тихановська перебуває в Литві в безпеці.

"Обрана президентка Білорусі Світлана Тихановська перебуває в Литві в безпеці", – написала Юкнявічене.

Нагадаємо, що Тихановська покинула країну в ніч на 11 серпня. Пізніше вона опублікувала своє звернення, в якому зізналася, що виїхала заради своїх дітей. Пізніше вона записала ще одне звернення, в якому, читаючи текст із папірця, закликала демонстрантів закінчити акції протесту.

ЗМІ припустили, що послання Тихановської було записано в кабінеті глави ЦВК Білорусі Лідії Ермошиної. Доказом слугує аналогічний диван і жалюзі з різних кадрів.

Представник штабу Тихановської Марія Колесникова підтвердила, що запис міг бути зроблений під тиском.

У Європарламенті назвали Тихановську обраною президенткою Білорусі Раса Юкнявічене / Twitter

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