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28 травня • оновлено в 01:20
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У Чилі 111-річна бабуся поборола коронавірус. Фото

1.6т
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У Чилі 111-річна бабуся поборола COVID-19. Хуаніта Суніга стала найстарішою людиною у країні, яка вилікувалася від коронавірусу.

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Хуаніта з 2014 року проживає в будинку для літніх людей Hogar Italiano у комуні Нуньйо в провінції Сантьяго, повідомив телеканал 24Horas. Вона потрапила туди після смерті сестри.

У Чилі 111-річна жінка поборола COVID-19

У Чилі 111-річна жінка поборола COVID-19

Колаж

Спалах у цьому будинку-інтернаті було зафіксовано 10 квітня. Позитивний тест на COVID-19 Хуаніта отримала 12 квітня.

Хуаніта Суніга

Хуаніта Суніга

24Horas

Ще до COVID-19 у Хуаніти були респіраторні проблеми. Після результатів аналізів жінку перевели в ізолятор, де її кілька тижнів утримували під наглядом.

Коронавірус протікав у пацієнтки безсимптомно, проте вона пережила кілька нападів лихоманки, що, за оцінками лікарів, допомогло подолати хворобу.

У липні цього року бабусі виповниться 112 років.

Хуаніта Суніга

Хуаніта Суніга

meganoticias.cl

Хуаніта Суніга

Хуаніта Суніга

Скріншот

Додамо: у Чилі зареєстровано більше 82 тис. випадків коронавірусу, серед яких 841 летальний.

Дані на 27 травня

Дані на 27 травня

worldometers.info

Як писав OBOZREVATEL, тим часом у Молдові за добу виявили 232 нових випадки COVID-19, що є одним із найвищих показників від початку епідемії (більше було тільки 13 травня – 252).

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Автор
Дарина Дурова
Тема
Коронавірус
Місце
Чилі
Теги
фотографии хвороба інфекція вірус
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