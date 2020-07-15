У Чехії зіткнулися два потяги: є загиблий і багато постраждалих. Фото
У Чехії зіткнулися два потяги.
У Чехії 14 липня зіткнулися пасажирський і вантажний потяги. В результаті події загинула одна особа, ще 31 постраждала.
Після зіткнення потяг із людьми зійшов із рейок. Жертвою став 40-річний машиніст поїзда, повідомляє Czech News Agency (щоб подивитися фото, доскрольте до кінця сторінки).
НП трапилася недалеко від станції Ческі-Брод із постійним вантажним експресом і пасажирським поїздом залізниці City Elefant, який їхав із Праги в Речани-над-Лабем.
У Чехії зіткнулися два потяги ceskenoviny.cz
Міністр транспорту Чехії Карел Гавлічек назвав загиблого досвідченим фахівцем, а залізничну лінію – найкращою в країні. За його словами, чоловік не був перевтомлений і нещодавно повернувся з відпустки.
Причина зіткнення поки невідома.
Пасажирський поїзд зійшов з рейок Associated Press
Причина зіткнення поки невідома ЕРА
Як писав OBOZREVATEL раніше, в Чехії 7 липня результаті лобового зіткнення двох пасажирських поїздів загинули щонайменше дві людини і приблизно 30 отримали травми.