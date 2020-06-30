У Британії зафіксовано новий спалах коронавірусу: 36 регіонів знову в небезпеці

У 36 регіонах Британії зросла кількість хворих на COVID-19. Так, у місті Лестер влада вирішила ввести локальний карантин.

Як розповів міністр охорони здоров'я Метт Генкок, семиденний рівень інфікування в Лестері становив 135 випадків на 100 000 осіб, що втричі вище, ніж у наступному за величиною місті. Також на місто випадало 10% усіх позитивних випадків у країні за останній тиждень, передає Daily Mail.

"З огляду на спалах ми не можемо рекомендувати, щоб ослаблення національного карантину, яке мало розпочатися з 4 липня, поширювалося на Лестер", – заявив Генкок у парламенті.

У Британії зафіксовано новий спалах коронавірусу (dailymail.co.uk)

"Від завтра другорядна роздрібна торгівля повинна закритися, а оскільки цей спалах особливо зачепив дітей, школи також мають закритися з четверга", – сказав він, додавши, що діти залишалися в низькій зоні ризику, але, ймовірно, поширювали хворобу.

Так, збільшення кількості заражених коронавірусом зафіксували також у Сандерленді, Портсмуті, Йорку, Донкастері, Гаммерсміті, Фулгемі, Ілінгу.

У Британії зафіксовано новий спалах коронавірусу (dailymail.co.uk)

Це перша велика спроба приборкати спалах за допомогою місцевих, а не національних заходів. Прем'єр-міністр Борис Джонсон раніше оголосив, що влада прагнутиме контролювати вірус за допомогою місцевих заходів.

Зазначимо, за станом на 30 червня COVID-19 в Британії заразилися 312 тисяч осіб.

У Британії зафіксовано новий спалах коронавірусу (dailymail.co.uk)

У Британії зафіксовано новий спалах коронавірусу (dailymail.co.uk)

Раніше OBOZREVATEL писав, що Британія обігнала Іспанію за кількістю заражених COVID-19.