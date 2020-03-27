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27 березня • оновлено в 13:55
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У Бориса Джонсона виявили коронавірус

19.3т
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У прем'єр-міністра Великобританії Бориса Джонсона виявили коронавірус COVID-19.

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Про це він повідомив в Twitter, опублікувавши відповідне відео.

"За останні 24 години у мене розвинулися легкі симптоми і я отримав позитивний результат на коронавірус. Зараз я самоізолююся, але я буду продовжувати керувати урядом за допомогою відеоконференції. Разом ми переможемо", – йдеться в повідомленні.

Борис Джонсон

Борис Джонсон

Додамо, що міністр закордонних справ Домінік Рааб призначений наступником Джонсона по пост глави уряду, в разі захворювання прем'єром коронавірусом.

Відзначимо, що раніше 79-річний батько прем'єр-міністра Стенлі Джонсон заявив, що не має наміру дотримуватися карантину і буде далі ходити по пабах.

"Звичайно, я піду в паб, якщо мені потрібно буде піти в паб", – заявляв Джонсон-старший, передає Evening Standard.

Як повідомляв OBOZREVATEL, Великобританія з 21 березня посилила карантинні заходи, введені через поширення коронавірусу.

Також міністр з безпеки пацієнтів, профілактики самогубств і психічному здоров'ю в уряді Британії Надін Дорріс заразилася COVID-2019.

Раніше Борис Джонсон назвав COVID-19 найважчою кризою в галузі охорони здоров'я для нинішнього покоління.

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Автор
Тимур Григоренко
Тема
Коронавірус
Місце
Великобританія
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К. Алла
К. Алла
Ну капец. Если учесть, сколько известных людей уже заразилось, то становится ясно, что большинство случаев коронавируса просто не зафиксировано. Ибо статистически невозможно, что заболели по миру даже не миллионы, а уже так много среди заболевших известных имен.
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Aleeva Zina
Aleeva Zina
Я бы удивилась, если бы он не заболел. Он такой креативный , ну просто во всём.
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Zhikharev Dmitry
Zhikharev Dmitry
а каралевна?
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