У Бориса Джонсона виявили коронавірус

У прем'єр-міністра Великобританії Бориса Джонсона виявили коронавірус COVID-19.

Про це він повідомив в Twitter, опублікувавши відповідне відео.

"За останні 24 години у мене розвинулися легкі симптоми і я отримав позитивний результат на коронавірус. Зараз я самоізолююся, але я буду продовжувати керувати урядом за допомогою відеоконференції. Разом ми переможемо", – йдеться в повідомленні.

Додамо, що міністр закордонних справ Домінік Рааб призначений наступником Джонсона по пост глави уряду, в разі захворювання прем'єром коронавірусом.

Відзначимо, що раніше 79-річний батько прем'єр-міністра Стенлі Джонсон заявив, що не має наміру дотримуватися карантину і буде далі ходити по пабах.

"Звичайно, я піду в паб, якщо мені потрібно буде піти в паб", – заявляв Джонсон-старший, передає Evening Standard.

Over the last 24 hours I have developed mild symptoms and tested positive for coronavirus.



I am now self-isolating, but I will continue to lead the government's response via video-conference as we fight this virus.



Together we will beat this. #StayHomeSaveLives pic.twitter.com/9Te6aFP0Ri