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18 травня • оновлено в 02:10
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У Бельгії медики влаштували прем'єру "коридор ганьби". Відео

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У Бельгії медики влаштували "коридор презирства і ганьби" прем'єр-міністру Софі Вільмес.

Інцидент стався в лікарні Сен-П'єр тоді, коли прем'єр приїхала до лікарів, щоб морально підтримати персонал, передає The Guardian.

Однак лікарі і медсестри вишикувалися по обидва боки асфальтової доріжки, що веде до лікарні, і в міру наближення кортежу прем'єра розверталися до машин спиною.

У Бельгії медики висловили протест прем'єру Софі Вільмес

У Бельгії медики висловили протест прем'єру Софі Вільмес

Таким чином вони продемонстрували своє обурення тим, як влада ставиться до системи охорони здоров'я в умовах пандемії.

Відзначимо, станом на 17 травня в Бельгії на коронавірус захворіли понад 55 тисяч осіб, з яких понад 9 тисяч померли.

Як писав OBOZREVATEL, станом на 17 травня в усьому світі на коронавірус захворіли понад 4,7 мільйона осіб. З них понад 1,5 мільйона в США, однак далі в сумному антирейтингу розміщені найсильніші країни Європи: Іспанія, Італія, Великобританія, Франція, Німеччина та інші.

Від інфекції померли більше 315 тисяч чоловік, а вилікувалися більше 1,8 мільйона.

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Автор
Кирило Лютий
Тема
Коронавірус
Місце
Бельгія
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  • УКРАЇНА:

    Підтверджені випадки: 18 291.

    Вилікувалися: 5116. Померли: 514.

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