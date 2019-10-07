Туреччина завдала авіаудару по Сирії: подробиці атаки

Увечері в понеділок, 7 жовтня, авіація Туреччини почала бомбити базу арабо-курдських загонів "Сирійських демократичних сил" у провінції Ель-Хасака (Сирія).

Удар нанесли по околицях міста аль-Малікія. Відомості про жертв поки не надходили, повідомляє i24news.

Зазначається, що атака почалася після заяви США про виведення своїх військ із регіону, як і просив президент Туреччини Реджеп Таїп Ердоган.

Туреччина завдала авіаудару по Сирії mk-turkey.ru

Сирійський державний телеканал Ikhbariya також повідомив про турецьку атаку проти сил SDF у селі Телль-Тавіль на околицях аль-Малікії.

Зі свого боку сирійське радіо Sham FM передало, що ВПС Туреччини завдали авіаудару по КПП на кордоні Сирії з Іраком, у результаті чого були зруйновані два мости.

Туреччина у такий спосіб почала військову операцію зі створення "безпечної зони" на півночі Сирії.

Зазначимо, що після повідомлень про атаки глава МЗС Туреччини Мевлют Чавушоглу провів телефонну розмову з іранським колегою Мохаммадом Джавадом Заріфом, зміст якої передали у відомстві другого.

"Чавушоглу наголосив, що Туреччина з повагою ставиться до територіальної цілісності Сирії, заявивши, що крок Туреччини в цьому регіоні є тимчасовим", – підкреслено в повідомленні.

Глава МЗС Ірану заявив про необхідність дотримання територіальної цілісності Сирії і встановлення там безпечної обстановки. Крім того, міністр підкреслив, що Тегеран виступає проти військових дій.

Як писав OBOZREVATEL, 6 жовтня стало відомо, що Туреччина в прискореному режимі стягнула до кордону Сирії додаткові війська й техніку після того, як президент країни Реджеп Таїп Ердоган оголосив про початок нової військової операції.

Водночас у Пентагоні заявили, що США вступили в переговори з владою Туреччини, щоб забезпечити безпеку на півночі Сирії.

У понеділок, 7 жовтня, Білий дім повідомив, що США не будуть підтримувати або брати участь у можливій турецькій операції в Сирії.

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