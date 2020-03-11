Туреччина розбомбила російські ЗРК "Панцир" у Сирії: з'явилося відео

У мережі опублікували відео знищення турецькою армією восьми російських ЗРК "Панцир", переданих на озброєння Сирії.

Кадри опублікували на сторінці Clash Report і потролили російський пропагандистський ресурс Sputnik (щоб подивитися відео, доскрольте сторінку до кінця).

Так, автори ролика поділилися новиною російського ЗМІ про те, що військові РФ нібито спростовують турецькі повідомлення про знищення восьми "Панцирів", і відповіли на неї відео з підписом "Ви впевнені?".

Знищення ЗРК "Панцир" Скріншот відео

Як повідомляв OBOZREVATEL:

в сирійській провінції Ідліб 27 лютого від атаки урядових сил загинули турецькі військові, а також мирні жителі.

Анкара у відповідь завдала нищівного удару по військах сирійського диктатора Башара Асада в Ідлібі.

В результаті САА понесла величезні втрати у техніці і живій силі. Всього за 17 днів турецьких ударів були знищені 55 сирійських танків, 18 броньованих машин і ще 21 військова машина, 29 гаубиць і три вертольоти. Крім цього, нейтралізовані 1,7 тисячі військових.

Нагадаємо, в ході бойових дій у Сирії 4 березня був убитий голова армії Башара Асада, генерал Сухейль аль-Хасан. Крім того, серйозні поранення отримав брат сирійського диктатора Дін Махер аль-Асад.

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