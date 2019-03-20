"Це русофобія!" Пропагандистка Кремля образилася на Польщу за ігнор Путіна

Скандальна російська пропагандистка Ольга Скабєєва бурхливо відреагувала на рішення Польщі не кликати президента Росії Володимира Путіна на пам'ятні заходи до 80-річчя початку Другої світової війни.

Вона звинуватила Варшаву в ігноруванні подвигу Червоної армії і в русофобії. Гнівними обуреннями Скабєєва вибухнула в ефірі пропагандистської програми "60 хвилин" на телеканалі "Росія 1" (щоб подивитися відео, доскрольте сторінку до кінця).

Ольга Скабєєва Скріншот відео

"Дипломатичний скандал! Польща навмисно не стала запрошувати російську делегацію на пам'ятні заходи, присвячені 80 річниці початку Другої світової війни. Здоровий глузд підказує, що країна, яка зіграла вирішальну роль у звільненні світу від нацизму, повинна таки бути на подібних заходах. Але нинішній націоналістичний уряд Польщі думає, що політичний конформізм важливіший ніж історична пам'ять. Іншого пояснення дипломатичному демаршу уявити неможливо", — скипіла Скабєєва.

Володимир Путін

Вона додала, що Польща нібито сприймає русофобію як давній залежаний товар і не гребує ним торгувати навіть у трагічні історичні дати. Після спічу про героїзм росіян пропагандистка кинулася відстоювати інтереси Путіна і докоряти Польщі небажанням мати з ним щось спільне.

"Останній раз Путін був у Польщі 10 років тому, на пам'ятних заходах з нагоди 70 річниці початку Другої світової війни. Через 10 років Путіна не запрошують. Ось якщо це не русофобія, то русофобія, вона яка і де?!" — не вгамовувалася Скабєєва.

Як повідомляв OBOZREVATEL, в Польщі російська делегація втрапила у скандал на заході, присвяченому пам'яті в'язнів концтаборів. Так, делегати з Москви поскаржилися, що їх посадили на останні місця під час акції пам'яті на честь визволення концентраційного табору Освенцим.

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