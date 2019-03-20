|Світ
МоваЯзык
Візьміть участь
у розіграші
футболки з логотипом Obozrevatel Взяти участь
Приз
Реєстрація
ПолітикаЕкономіка

/Світ

"Це русофобія!" Пропагандистка Кремля образилася на Польщу за ігнор Путіна

2.4тЧитати матеріал російською

Скандальна російська пропагандистка Ольга Скабєєва бурхливо відреагувала на рішення Польщі не кликати президента Росії Володимира Путіна на пам'ятні заходи до 80-річчя початку Другої світової війни.

Вона звинуватила Варшаву в ігноруванні подвигу Червоної армії і в русофобії. Гнівними обуреннями Скабєєва вибухнула в ефірі пропагандистської програми "60 хвилин" на телеканалі "Росія 1" (щоб подивитися відео, доскрольте сторінку до кінця).

Ольга Скабєєва

Ольга Скабєєва

Скріншот відео

"Дипломатичний скандал! Польща навмисно не стала запрошувати російську делегацію на пам'ятні заходи, присвячені 80 річниці початку Другої світової війни. Здоровий глузд підказує, що країна, яка зіграла вирішальну роль у звільненні світу від нацизму, повинна таки бути на подібних заходах. Але нинішній націоналістичний уряд Польщі думає, що політичний конформізм важливіший ніж історична пам'ять. Іншого пояснення дипломатичному демаршу уявити неможливо", — скипіла Скабєєва.

Новини
Не привіталися-2: Трамп проігнорував Путіна під час фотографування на G20
Володимир Путін

Володимир Путін

Вона додала, що Польща нібито сприймає русофобію як давній залежаний товар і не гребує ним торгувати навіть у трагічні історичні дати. Після спічу про героїзм росіян пропагандистка кинулася відстоювати інтереси Путіна і докоряти Польщі небажанням мати з ним щось спільне.

"Останній раз Путін був у Польщі 10 років тому, на пам'ятних заходах з нагоди 70 річниці початку Другої світової війни. Через 10 років Путіна не запрошують. Ось якщо це не русофобія, то русофобія, вона яка і де?!" — не вгамовувалася Скабєєва.

Як повідомляв OBOZREVATEL, в Польщі російська делегація втрапила у скандал на заході, присвяченому пам'яті в'язнів концтаборів. Так, делегати з Москви поскаржилися, що їх посадили на останні місця під час акції пам'яті на честь визволення концентраційного табору Освенцим.

Підпишись на Telegram-канал і подивись, що відбудеться далі!

Читайте всі новини по темі "російська пропаганда" на сайті "OBOZREVATEL".

Тема
російська пропаганда
Особа
Володимир Путін
Місце
Росія
Поділитися у Facebook
4
Коментарі
2
39
Смішно
1
Цікаво
0
Сумно
2
Треш
Чтобы проголосовать за комментарий или оставить свой комментарий на сайте, в свою учетную запись MyOboz или зарегистрируйтесь, если её ещё нет.
Зарегистрироваться
Показать комментарии
Новые
Старые
Лучшие
Худшие
Комментарии на сайте не модерированы
Sirko Bogdan
Sirko Bogdan
ну да.как только расию очередной раз заслуженно посылают нахуй,то козломокшань сразу начинает верещать "русофобия" ))
Показать комментарий полностью
Ответить
5
1
кирик вадим
кирик вадим
Оля сливной бачок издала звуки спускаемой воды )
Показать комментарий полностью
Ответить
4
0
Ильенко Александр
Ильенко Александр
Расскажите скабздеевой о том ,что в сентябре 1939 го ССсР вместе с Гитлером напал и расчленил Польшу ,выступив зачинщиком второй мировой войны. И это поляки не забудут никогда. Очередная годовщина -это не праздник,это горькая память ,а звать поджигателя на пепелище не комильфо.
Показать комментарий полностью
Ответить
6
0

Блоги / думки