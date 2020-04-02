"Треба їсти масло!" Лукашенко озвучив новий метод боротьби з коронавірусом

Президент Білорусі Олександр Лукашенко порадив їсти вершкове масло для того, щоб організм краще протистояв коронавірусу.

Як передає Tut.by його слова, також необхідно частіше бувати на свіжому повітрі і займатися спортом.

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"Вершкове масло треба зараз їсти, виявляється, жир допомагає легеням боротися з вірусами. Якщо фахівець, вчений, говорить, напевно, не дурень. З досвіду свого його в цьому підтримую", – сказав Лукашенко.

"Треба себе захистити від небезпеки. Спортом займатися треба і на свіжому повітрі бути", – додав він.

Олександр Лукашенко

Як писав OBOZREVATEL, раніше Лукашенко запропонував боротися з коронавірусом горілкою.

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