Трампу оголосили імпічмент за двома статтями: що тепер буде

Палата представників Конгресу США оголосила імпічмент президенту Дональда Трампа за двома статтями.
Як передає CNN, за першу – зловживання владою – проголосували 230 конгресменів з необхідних 216. Проти висловилися 197 конгресменів, один утримався.
За другу статтю – перешкоджання розслідуванню Конгресу в розслідуванні справи про імпічмент – висловилися 229 конгресменів при необхідних 216. Проти проголосували 198, один утримався.
Дональд Трамп
"2000"
Далі пакет документів щодо оголошення імпічменту Трампу направлять до верхньої палати американського парламенту – Сенату. Саме він буде приймати остаточне рішення.
Сам Трамп уже відреагував на голосування, назвавши його політичним самогубством Демократичної партії.
"Цей беззаконний і політично ангажований імпічмент є маршем політичного самогубства Демократичної партії. Вони знецінили імпічмент. Після трьох років зловісного полювання на відьом, обманів, шахрайства демократи Палати намагаються анулювати бюлетені десятків мільйонів американців-патріотів", – сказав він.
Також Трамп висловив упевненість в тому, що спікер Палати представників Ненсі Пелосі після виборів 2020 року позбудеться своєї посади.
Білий дім також випустив офіційну заяву з цього приводу. Голосування демократів там назвали "ганебним епізодом в історії країни".
"Не отримавши жодного республіканського голосу і не надавши ніяких доказів неправомірних дій, демократи висунули незаконні статті з імпічменту президенту через Палату представників. Всі ці витівки ясно показують, що демократи втратили з поля зору те, що потрібно цій країні, а саме Конгрес, який працює на людей. Їх безмежна ворожість до президента Трампу підживлює їх бажання звести нанівець результати виборів 2016 року, і неналежним чином вплинути на вибори 2020 року", – відзначили у Трампа.
December 19, 2019
GOP Rep. Doug Collins criticizes Democrats over the impeachment proceedings: "I guarantee you, one day you'll be back in the minority and it ain't going to be that fun." https://t.co/ixMhIWV2DI pic.twitter.com/vVzH7xtwH5— ABC News Politics (@ABCPolitics) December 19, 2019
Як повідомляв OBOZREVATEL:
У США спалахнув гучний скандал через "тиск на Україну". Білий дім 25 вересня опублікував розшифровку розмови, яка відбулася між президентами Дональдом Трампом і Володимиром Зеленським та призвела до початку процедури імпічменту в американців.
У процесі бесіди Трамп обговорював питання розслідування "справи про відмивання грошей сином Байдена", свого конкурента на виборах. На цю тему лідер США також запустив скандальне передвиборче відео, жорстко розгромивши демократів.
Стало відомо, що працівник Центрального розвідувального управління США подав скаргу на телефонну розмову Трампа з главою України.
Після цього Палата представників Конгресу США ухвалила пакет основних правил у рамках процедури імпічменту Трампа.
Водночас він заявив, що процедура, розпочата американською Демократичною партією, є державним переворотом.
Сам Зеленський заявив, що на нього ніхто не тиснув.
На початку листопада демократи Палати представників США опублікували перші стенограми свідчень у рамках імпічменту. Свідчення за зачиненими дверима дали колишній радник держдепартаменту США Майкл Маккінлі й експослиня Штатів в Україні Марі Йованович.
15 листопада Білий дім опублікував стенограму квітневої розмови між Трампом і Зеленським.
Також комітет Палати представників США у справах юстиції запросив президента Дональда Трампа на слухання у рамках підготовки до процедури імпічменту.
Комітет із розвідки Конгресу США оприлюднив звіт у справі про імпічмент президента Дональда Трампа, висунувши йому звинувачення у зловживанні владою.
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