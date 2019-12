Трампу оголосили імпічмент за двома статтями: що тепер буде

Палата представників Конгресу США оголосила імпічмент президенту Дональда Трампа за двома статтями.

Як передає CNN, за першу – зловживання владою – проголосували 230 конгресменів з необхідних 216. Проти висловилися 197 конгресменів, один утримався.

За другу статтю – перешкоджання розслідуванню Конгресу в розслідуванні справи про імпічмент – висловилися 229 конгресменів при необхідних 216. Проти проголосували 198, один утримався.

Далі пакет документів щодо оголошення імпічменту Трампу направлять до верхньої палати американського парламенту – Сенату. Саме він буде приймати остаточне рішення.

Сам Трамп уже відреагував на голосування, назвавши його політичним самогубством Демократичної партії.

"Цей беззаконний і політично ангажований імпічмент є маршем політичного самогубства Демократичної партії. Вони знецінили імпічмент. Після трьох років зловісного полювання на відьом, обманів, шахрайства демократи Палати намагаються анулювати бюлетені десятків мільйонів американців-патріотів", – сказав він.

Також Трамп висловив упевненість в тому, що спікер Палати представників Ненсі Пелосі після виборів 2020 року позбудеться своєї посади.

Білий дім також випустив офіційну заяву з цього приводу. Голосування демократів там назвали "ганебним епізодом в історії країни".

"Не отримавши жодного республіканського голосу і не надавши ніяких доказів неправомірних дій, демократи висунули незаконні статті з імпічменту президенту через Палату представників. Всі ці витівки ясно показують, що демократи втратили з поля зору те, що потрібно цій країні, а саме Конгрес, який працює на людей. Їх безмежна ворожість до президента Трампу підживлює їх бажання звести нанівець результати виборів 2016 року, і неналежним чином вплинути на вибори 2020 року", – відзначили у Трампа.

