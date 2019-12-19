Трампу оголосили імпічмент через Україну: чи буде відставка і чого чекати

У США відбулася грандіозна подія, вперше з часів президентства Білла Клінтона Палата представників проголосувала за імпічмент чинному главі Білого дому Дональду Трампу. Таким чином існує ймовірність, що американський президент не дотягне до закінчення терміну своєї каденції в кінці 2020 року і буде відправлений у відставку. Але за це має ще проголосувати Сенат.

Як Україна стала причиною можливої відставки Трампа – читайте в OBOZREVATEL.

Головне:

Палата представників США проголосувала за імпічмент Трампа.

Тепер звинувачення проти президента має розслідувати і проголосувати Сенат.

Процедура імпічменту була запущена через скандал довкола тиску Трампа на українського президента Володимира Зеленського.

Імовірність відставки Трампа дуже мала.

Третій президент в історії

Палата представників Конгресу США оголосила імпічмент президенту Дональду Трампу за двома статтями – зловживання владою та перешкоджанні роботі Конгресу.

За першу проголосували 230 конгресменів за необхідних 216. Проти висловилися 197 конгресменів, один утримався. За другу висловилися 229 конгресменів за необхідних 216. Проти проголосували 198, один утримався.

Голосування за імпічмент Трампа

Тепер же пакет документів щодо оголошення імпічменту Трампу передадуть до верхньої палати американського парламенту – Сенат. Саме він ухвалюватиме остаточне рішення.

Щоправда, спікерка Палати представників Ненсі Пелосі не знає, коли документи будуть передані Сенату. Після голосування вона лише сказала: "Подивимося, що буде". Пелосі вважає, що Палаті представників треба більше дізнатися про те, як Сенат проводитиме судовий розгляд.

Ненсі Пелосі

Таким чином Трамп став третім в історії президентом, якому оголошувався імпічмент. У 1868 році Палата представників проголосувала за імпічмент 17-го президента США Ендрю Джонсона. Процедура почалася після того, як глава держави без згоди Конгресу звільнив міністра оборони Едвіна Стентона. Однак, незважаючи на 35 голосів "за" в Сенаті проти 19, їх виявилося недостатньо для остаточного оголошення імпічменту.

Дональд Трамп

У 1998 році в Конгресі США відубувалися слухання з питання імпічменту Білла Клінтона. 42-го президента США звинуватили у лжесвідченні при наданні свідчень і перешкоджанні правосуддю. Це було пов'язано зі скандалом із Монікою Левінскі. Щодо першого пункту президента виправдали 55 зі 100 тих, хто проголосував, щодо другого – 50.

Ще одним президентом США, якому реально загрожував імпічмент, був Річард Ніксон. Весь другий термін його президентства минув на тлі Вотергейтського скандалу. Команду Ніксона звинувачували у прослуховуванні штабу конкурента від Демократичної партії на виборах. Коли ситуація загострилася, Ніксон пішов у відставку.

На рішення Палати представників вже відреагував Білий дім і сам Дональд Трамп.

"Цей беззаконний і політично ангажований імпічмент є маршем політичного самогубства Демократичної партії. Вони знецінили імпічмент. Після трьох років зловісною полювання на відьом, обманів, шахрайства демократи Палати намагаються анулювати бюлетені десятків мільйонів американців-патріотів", – заявив американський лідер.

У Білому домі ж голосування демократів назвали "ганебним епізодом в історії країни".

"Не отримавши жодного республіканського голосу і не надавши жодних доказів неправомірних дій, демократи висунули незаконні статті з імпічменту президенту через Палату представників. Всі ці витівки чітко демонструють, що демократи втратили з поля зору те, що потрібно цій країні, а саме Конгрес, який працює на людей. їхня безмежна ворожість до президента Трампу підживлює їхнє бажання звести нанівець результати виборів 2016 року і неналежним чином вплинути на вибори 2020 року", – зазначили у Трампа.

У чому суть скандалу

Про початок формальної процедури імпічменту Пелосі оголосила ще 24 вересня 2019 року, тоді понад три чверті Палати представників виступили на підтримку розслідування можливого тиску Трампа на українського колегу Володимира Зеленського.

Причиною тому була телефонна розмова лідерів США і України 25 липня 2019 року, що стала предметом внутрішнього розслідування інспектора американських спецслужб. Трампа звинуватили в тому, що він в ультимативній формі зажадав у Зеленського "торпедувати" питання щодо сина його головного конкурента на майбутніх президентських виборах Джо Байдена, і нібито шантажував українську сторону припиненням військової допомоги.

Джо Байден

З огляду на резонанс події, Білий дім навіть опублікував стенограму розмови двох президентів, з якої стає відомо, що Трамп все ж згадував ім'я Байдена і його сина, і закликав українського главу розібратися у причинах закриття корупційної справи щодо української газодобувної компанії Burisma Holdings, членом ради директорів якої був Хантер Байден.

"Зараз багато говорять про сина Байдена, про те, що Байден зробив так, щоб розслідування було припинено, і багато хто хотів би дізнатися про це, так що було б добре, якби ви разом із генеральним прокурором якось вирішили це питання. Байден хвалився тим, що йому вдалося припинити розслідування, було б непогано, якби ви розібралися в цій ситуації. Як на мене, це просто жахливо", – озвучив президент США.

Глава України дав обіцянку, що новий генеральний прокурор цим займеться. Він також попросив США надати додаткову необхідну для розслідування інформацію.

"Добре, бо я чув, що у вас був прокурор, який був дуже хороший, його повноваження припинили, і це дійсно несправедливо. Дуже багато людей говорять про це, як вони скинули вашого дуже хорошого прокурора, і у вас до цього були залучені дуже погані люди. Містер Джуліані дуже шанована людина. Він був мером Нью-Йорка, великим мером, і я б хотів, щоб він вам подзвонив. Я попрошу його зателефонувати вам і генпрокурору. Руді дуже добре знає, що відбувається, і він дуже здібний хлопець. Якби ви могли поговорити з ним, це було б здорово", – сказав Трамп.

Зустріч Зеленського і Трампа

Ймовірно, що Дональд Трамп сподівався, що опублікований зміст розмови з Володимиром Зеленським зніме з нього всі звинувачення в тиску на Україну, але все призвело до зворотного ефекту.

Чи буде відставка

Швидше за все ні. Для того, щоб імпічмент був оголошений, необхідно не менше двох третин голосів сенаторів (не менше 67). А з урахуванням того, що республіканська партія, яка і висувала Трампа на посаду президента, займає у верхній палаті Конгресу 53 місця з 100, то голосування навряд чи виявиться позитивним.

Новини Помпео звинуватив Лаврова в гучній брехні після зустрічі з Трампом

Це точно розуміють і в нижній палаті Конгресу США, але запуск процедури імпічменту міг мати за собою ще одну мету – дискредитувати Трампа напередодні президентських виборів, які відбудуться в США на початку листопада наступного року.

Дональд Трамп

Головним конкурентом Трампа залишається кандидат від демократичної партії Джо Байден. Згідно з останніми опитуваннями, розрив між ними складає всього 3% у бік чинного президента.

Висуваючи звинувачення проти Трампа, демократи можуть намагатися збити популярність глави Білого дому і підняти рейтинг свого кандидата.

Про це саме свідчать і міжнародні експерти. Так Андрій Каракуц взагалі вважає, що Палата представників поки не збирається передавати документи з імпічменту до Сенату.

Новини Трамп всеми силами хочет слить Украину

"У демократів зараз дещо інша тактика, вони хочуть вимагати від адміністрації Трампа свідчити проти нього. Коли останніми тижнями були слухання у цій справі, жоден із представників адміністрації, ні чинні, ні колишні, туди не з'являлися. І зараз можливий такий варіант, що швидкої передачі не буде, а буде ось таке політичне шоу, де демократи звинуватять Трампа в тому, що він не співпрацює зі слідством, а він звинувачуватиме демократів у політичному переслідуванні напередодні президентських виборів", – сказав міжнародник у коментарі OBOZREVATEL.

За його словами, демократам зараз вигідно затягувати історію з розслідуванням та імпічментом, щоб далі атакувати Трампа і збивати його президентський рейтинг. Але поки ця історія сильного впливу не мала, хоча багато залежатиме від кандидатури на президентських виборах від демократичної партії.

Дивіться відео на тему:

"Зараз демократи ще не виставили свою кандидатуру, ймовірно, вони це зроблять в період з лютого до травня наступного року, і в цей час Трампу буде важливо зберегти ту базу виборців, яка його підтримує. Він намагатиметься діяти в інформаційному полі, виступати з різними звинуваченнями і грати роль жертви. І тут треба зачекати, кого висунуть демократи, адже якщо це Байден, то це одна історія, а якщо Воррен, то інша", – зазначив Каракуц.

З цим згодна і міжнародна експертка Юлія Осмоловська – за її словами, коло прихильників Трампа залишається досить стійким і коливається в межах 45%.

"Загалом вся ця історія з імпічментом не позначилася на коливаннях виборців. Головним фактором, який враховуватиметься при голосуванні на президентських виборах – це рівень економічного зростання. Якщо Трампу вдасться зберегти ті непогані економічні показники, які зараз є в США, то аналітики прогнозують досить високу ймовірність переобрання Трампа на другий термін. Це сьогодні, але, можливо, ще виникнуть якісь несподіванки, які зараз ми не можемо передбачити", – зазначила експертка-міжнародниця.

Тисни! Підписуйся! Читай тільки найкраще!