Трамп заявив про військову перевагу США над Росією

Президент США Дональд Трамп заявив, що Росія і Китай заздрять військовій перевазі штатів.

Про це він сказав під час виступу в штаті Вісконсін. Відеозапис його промови опублікував телеканал Fox News (щоб подивитися, доскрольте до кінця сторінки).

"Ми перевершуємо всіх у світі за військовою силою. Росія, Китай, всі решта – вони нам заздрять", – сказав президент.

Трамп додав, що ядерна зброя США перебуває "в найкращому вигляді". При цьому він підкреслив, що військова міць їм потрібна для збереження миру, який вони збираються підтримувати за допомогою сили.

Як повідомляв OBOZREVATEL раніше, у США спрогнозували перемогу Джо Байдена на виборах із відривом у 10 млн голосів. Політолог назвав єдину умову виграшу Дональда Трампа.