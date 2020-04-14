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15 квітня • оновлено в 02:25
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Трамп припинив фінансування ВООЗ: названа причина

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Президент США Дональд Трамп заявив про припинення фінансування Всесвітньої організації охорони здоров'я.

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У Вашингтоні вивчають, як ВООЗ реагувала на пандемію коронавірусу COVID-19, заявив він у своєму виступі перед Білим домом 14 квітня, передає "Інтерфакс-Україна".

Трамп припинив фінансування ВООЗ: названа причина

"Сьогодні я проінструктував мою адміністрацію, щоб вона припинила фінансування Всесвітньої організації охорони здоров'я, поки проводиться оцінка її недбалої роботи (з проблеми) поширення коронавірусу", – зазначив Трамп.

На думку президента США, ВООЗ не змогла адекватно отримати інформацію по коронавірус і поділитися своєчасно нею.

Він звинуватив організацію в тому, що вона від самого початку не брала до уваги доповіді про можливість передачі коронавірусу від людини до людини, в результаті чого ситуація в світі різко погіршилася.

"ВООЗ не змогла виконати своє основне призначення і повинна понести відповідальність", – зазначив Трамп.

Голова держави нагадаємо, що США витрачали 400-500 мільйонів доларів на внески в ВООЗ, в той час як Китай давав лише 40 мільйонів доларів.

Як повідомляв OBOZREVATEL, Дональд Трамп напередодні пригрозив, що може вивести свою країну з Всесвітньої організації охорони здоров'я та Всесвітньої торгової організації.

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Автор
Юрій Сергієнко
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