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5 січня • оновлено в 08:21
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"Дуже швидко і сильно!" Трамп пригрозив Ірану вдарити по 52 об'єктах

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Президент США Дональд Трамп заявив, що Штати будуть готові "дуже швидко і дуже сильно" нанести удар по 52 цілях в Ірані, якщо піддадуться атаці з боку Тегерана після вбивства генерала Касема Сулеймані.

Відповідне попередження з'явилося на сторінці лідера в Twitter.

"Іран дуже сміливо говорить про напад на певні цілі в США, щоб помститися за те, що ми позбавили світ від їхнього лідера терористів, який вбив американця, і важко поранив багатьох інших, не кажучи вже про всіх людей, яких він убив за своє життя", – написав Трамп.

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Трамп пригрозив Ірану вдарити по 52 об'єктам

Трамп пригрозив Ірану вдарити по 52 об'єктам

minval.az

"Нехай це послужить попередженням, що якщо іранці атакують наші об'єкти, ми готові поцілити по 52 місцях, які символізують 52 американських заручника, колись захоплених Іраном. Це буде дуже швидко і дуже сильно. США більше не хочуть погроз!" – додав він.

Про які саме цілі йдеться, глава держави не уточнив. За його словами, деякі з них "є досить значними і важливими для Ірану і іранської культури".

Трамп також акцентував, що вбитий Сулеймані відповідальний за організацію атаки на американське посольство в Багдаді, також він готував напади в інших місцях.

Нагадаємо, раніше один з командувачів Корпусу вартових ісламської революції (КВІР) генерал Голамалі Абухамзе заявив, що Іран визначив 35 цілей для ударів у відповідь по США.

Як повідомляв OBOZREVATEL :

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Автор
Ірина Кулініч
Теми
Вбивство генерала Сулеймані Конфлікт США та Ірана
Особи
Дональд Трамп Касем Сулеймані
Місце
США
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