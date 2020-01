"Дуже швидко і сильно!" Трамп пригрозив Ірану вдарити по 52 об'єктах

Президент США Дональд Трамп заявив, що Штати будуть готові "дуже швидко і дуже сильно" нанести удар по 52 цілях в Ірані, якщо піддадуться атаці з боку Тегерана після вбивства генерала Касема Сулеймані.

Відповідне попередження з'явилося на сторінці лідера в Twitter.

"Іран дуже сміливо говорить про напад на певні цілі в США, щоб помститися за те, що ми позбавили світ від їхнього лідера терористів, який вбив американця, і важко поранив багатьох інших, не кажучи вже про всіх людей, яких він убив за своє життя", – написав Трамп.

Трамп пригрозив Ірану вдарити по 52 об'єктам minval.az

"Нехай це послужить попередженням, що якщо іранці атакують наші об'єкти, ми готові поцілити по 52 місцях, які символізують 52 американських заручника, колись захоплених Іраном. Це буде дуже швидко і дуже сильно. США більше не хочуть погроз!" – додав він.

Про які саме цілі йдеться, глава держави не уточнив. За його словами, деякі з них "є досить значними і важливими для Ірану і іранської культури".

Трамп також акцентував, що вбитий Сулеймані відповідальний за організацію атаки на американське посольство в Багдаді, також він готував напади в інших місцях.

Нагадаємо, раніше один з командувачів Корпусу вартових ісламської революції (КВІР) генерал Голамалі Абухамзе заявив, що Іран визначив 35 цілей для ударів у відповідь по США.

Iran is talking very boldly about targeting certain USA assets as revenge for our ridding the world of their terrorist leader who had just killed an American, & badly wounded many others, not to mention all of the people he had killed over his lifetime, including recently.... — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) January 4, 2020

....hundreds of Iranian protesters. He was already attacking our Embassy, and preparing for additional hits in other locations. Iran has been nothing but problems for many years. Let this serve as a WARNING that if Iran strikes any Americans, or American assets, we have..... — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) January 4, 2020

....targeted 52 Iranian sites (representing the 52 American hostages taken by Iran many years ago), some at a very high level & important to Iran & the Iranian culture, and those targets, and Iran itself, WILL BE HIT VERY FAST AND VERY HARD. The USA wants no more threats! — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) January 4, 2020

They attacked us, & we hit back. If they attack again, which I would strongly advise them not to do, we will hit them harder than they have ever been hit before! https://t.co/qI5RfWsSCH — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) January 5, 2020

Як повідомляв OBOZREVATEL :

Не набридаємо! Тільки найважливіше - підписуйся на наш Telegram-канал