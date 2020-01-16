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16 січня • оновлено в 20:22
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Трамп не мав права: в США визнали незаконність заморозки допомоги Україні

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Рахункова палата США визнала, що рішення президента Дональда Трампа, якому загрожує імпічмент, заморозити фінансову допомогу Україні було незаконним.

Відповідну оцінку діям Білого Дому дали в звіті органу, опублікованому в четвер, 16 січня, передає "Интерфакс".

"Ми прийшли до висновку, що адміністративно-бюджетне управління порушило закон 1974 року про бюджет Конгресу і контроль за його вилученням", – сказано в документі.

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У США визнали незаконність заморозки допомоги Україні

У США визнали незаконність заморозки допомоги Україні

ВВС

"Адміністративно-бюджетне управління утримало кошти з політичних мотивів, що заборонено законом", – підкреслили члени Рахункової палати.

У доповіді регулятора також зазначається, що "сумлінне дотримання закону не дозволяє президенту ставити свої власні політичні пріоритети вище тих, які Конгрес США звів у ранг закону".

"Глава держави не має права блокувати використання фондів, прописаних у бюджеті. Для тимчасового або постійного заморожування фондів президент США повинен направити спеціальне звернення з поясненнями до Конгресу", – підкреслили в звіті.

При цьому в документі акцентували, що адміністрація президента таке звернення не передавала.

Як повідомляв OBOZREVATEL:

  • У США заявили, що Трамп особисто віддав наказ про затримку військової допомоги Україні.

  • 28 липня стало відомо, що сенат Конгресу США схвалив проєкт військового бюджету, який передбачає $300 млн (7,8 млрд грн) військової допомоги Україні. З цієї суми $100 млн доступні для летального озброєння.

  • 29 серпня президент США Дональд Трамп доручив своїй команді з національної безпеки переглянути програму фінансування системи безпеки в Україні.

  • Пізніше стало відомо, що Трамп ухвалив рішення призупинити військову допомогу для України на 250 мільйонів доларів ввечері 25 липня, тобто вже після розмови з главою української держави Володимиром Зеленським.

  • З вересня до листопаду 2019 року Україна вже отримала від США майно та послуги в рамках військової допомоги на суму 43 млн доларів.

  • Пентагон США передав Україні всю військову допомогу, яку в американському бюджеті заклав Конгрес.

  • США мають виділити Україні 300 мільйонів доларів військової допомоги на 2020 рік. Це дозволить ЗСУ отримати летальну зброю, прибережні оборонні ракетні комплекси й протикорабельні ракети.

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Автор
Ірина Кулініч
Теми
Військова допомога Україні Імпічмент Трампа
Особи
Дональд Трамп Володимир Зеленський
Місце
США
Тег
конгрес США
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Minaev Alexey
Minaev Alexey
Цитирую :долларов. Пентагон США передал Украине всю военную помощь, которую в американском бюджете заложил Конгресс. США должны выделить Украине 300 миллионов долларов военной помощи на 2020 год. Это позволит ВСУ получить летальное оружие, прибрежные оборонительные ракетные комплексы и противокорабельные ракеты. ИМЕННО ДОЛЖНЫ !!!!!!!!! так Украина загонит в кабалу долговую всю эту Мери кашку как уже загнал в долги и Рашку ))))))))))
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