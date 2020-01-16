Трамп не мав права: в США визнали незаконність заморозки допомоги Україні

Рахункова палата США визнала, що рішення президента Дональда Трампа, якому загрожує імпічмент, заморозити фінансову допомогу Україні було незаконним.

Відповідну оцінку діям Білого Дому дали в звіті органу, опублікованому в четвер, 16 січня, передає "Интерфакс".

"Ми прийшли до висновку, що адміністративно-бюджетне управління порушило закон 1974 року про бюджет Конгресу і контроль за його вилученням", – сказано в документі.

У США визнали незаконність заморозки допомоги Україні ВВС

"Адміністративно-бюджетне управління утримало кошти з політичних мотивів, що заборонено законом", – підкреслили члени Рахункової палати.

У доповіді регулятора також зазначається, що "сумлінне дотримання закону не дозволяє президенту ставити свої власні політичні пріоритети вище тих, які Конгрес США звів у ранг закону".

"Глава держави не має права блокувати використання фондів, прописаних у бюджеті. Для тимчасового або постійного заморожування фондів президент США повинен направити спеціальне звернення з поясненнями до Конгресу", – підкреслили в звіті.

При цьому в документі акцентували, що адміністрація президента таке звернення не передавала.

Як повідомляв OBOZREVATEL:

У США заявили, що Трамп особисто віддав наказ про затримку військової допомоги Україні.

28 липня стало відомо, що сенат Конгресу США схвалив проєкт військового бюджету, який передбачає $300 млн (7,8 млрд грн) військової допомоги Україні. З цієї суми $100 млн доступні для летального озброєння.

29 серпня президент США Дональд Трамп доручив своїй команді з національної безпеки переглянути програму фінансування системи безпеки в Україні.

Пізніше стало відомо, що Трамп ухвалив рішення призупинити військову допомогу для України на 250 мільйонів доларів ввечері 25 липня, тобто вже після розмови з главою української держави Володимиром Зеленським.

З вересня до листопаду 2019 року Україна вже отримала від США майно та послуги в рамках військової допомоги на суму 43 млн доларів.

Пентагон США передав Україні всю військову допомогу, яку в американському бюджеті заклав Конгрес.

США мають виділити Україні 300 мільйонів доларів військової допомоги на 2020 рік. Це дозволить ЗСУ отримати летальну зброю, прибережні оборонні ракетні комплекси й протикорабельні ракети.

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