Трамп назвав "силу", яка дозволила США пройти пандемію COVID-19

Президент Сполучених Штатів Америки Дональд Трамп заявив, що країна пройшла через пандемію COVID-19.

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За його словами, це стало можливим завдяки "найбільшій економіці в історії світу", передає "Радіо Свобода".

Дональд Трамп заявив, що США пройшли пандемії коронавірусу

"У нас була найбільша економіка в історії світу. Ця сила дозволяє нам пройти цю жахливу пандемію, в значній мірі через те, що, думаю, ми робимо дуже добре. Ми ухвалили кожне рішення правильно", – зазначив президент.

Свою заяву Трамп зробив на тлі статистики щодо нових робочих місць, яка несподівано показала зростання зайнятості.

За даними на 5 червня, у США зафіксовано 1 939 013 випадків коронавірусу. При цьому 715 511 пацієнтів одужали і 110 805 померли.

Дані щодо коронавірусу у США станом на 5 червня worldometers.info

Як повідомляв OBOZREVATEL, у США розробили препарат проти коронавірусу, який уже почали тестувати на людях.

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