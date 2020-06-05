Головна Новини
6 червня • оновлено в 00:21
МоваЯзык
Політика Економіка

/ Новини світу

Трамп назвав "силу", яка дозволила США пройти пандемію COVID-19

2.6т
Читати матеріал російською

Президент Сполучених Штатів Америки Дональд Трамп заявив, що країна пройшла через пандемію COVID-19.

ЧИТАЙТЕ: ОСТАННІ НОВИНИ ПРО КОРОНАВІРУС

За його словами, це стало можливим завдяки "найбільшій економіці в історії світу", передає "Радіо Свобода".

Дональд Трамп заявив, що США пройшли пандемії коронавірусу

Дональд Трамп заявив, що США пройшли пандемії коронавірусу

"У нас була найбільша економіка в історії світу. Ця сила дозволяє нам пройти цю жахливу пандемію, в значній мірі через те, що, думаю, ми робимо дуже добре. Ми ухвалили кожне рішення правильно", – зазначив президент.

Свою заяву Трамп зробив на тлі статистики щодо нових робочих місць, яка несподівано показала зростання зайнятості.

За даними на 5 червня, у США зафіксовано 1 939 013 випадків коронавірусу. При цьому 715 511 пацієнтів одужали і 110 805 померли.

Дані щодо коронавірусу у США станом на 5 червня

Дані щодо коронавірусу у США станом на 5 червня

worldometers.info

Як повідомляв OBOZREVATEL, у США розробили препарат проти коронавірусу, який уже почали тестувати на людях.

Підписуйся на наш Telegram. Отримуй тільки найважливіше!

Читайте всі новини по темі "Коронавірус" на сайті "OBOZREVATEL".

Автор
Юрій Сергієнко
Тема
Коронавірус
Особа
Дональд Трамп
Місце
США
Поділитися у Facebook
0
Коментарі
8
3
Смішно
1
Цікаво
0
Сумно
2
Треш
Світ

Коронавірус. Найважливіше

  • УКРАЇНА:

    Підтверджені випадки: 25 963.

    Вилікувалися: 11 372. Померли: 762.

  • У світі захворіли понад 6,7 млн осіб, загинули – 394 тисяч.

  • Київ і сім областей не потрапили під пом'якшення карантину з 5 червня.

  • Іран першим у світі повідомив про другу хвилю коронавірусу – число хворих досягло нового рекорду.

  • Вчені виявили, що люди з високим тиском частіше вмирають від COVID-19.

Новини світу

Топпублікації

Топблоги