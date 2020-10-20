Трамп назвав головного інфекціоніста США ідіотом, який постійно говорить про COVID-19

Карина Бондаренко
Карина Бондаренко
Світ
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Президент США Дональд Трамп

Президент США Дональд Трамп назвав головного інфекціоніста країни Ентоні Фаучі ідіотом за те, що той постійно говорить про пандемію коронавірусу і закликає американців серйозно ставитися до хвороби.

Критика на адресу медика прозвучала під час дзвінка голови Білого дому в свій передвиборчий штаб, який почули кілька журналістів, пише APF.

"Люди втомилися від COVID. Люди кажуть: "Як би там не було – дайте нам спокій". Вони втомилися від цього. Люди втомилися чути Фаучі і всіх цих ідіотів... Якби ми його слухали, то мали б уже 700 або 800 тисяч жертв коронавірусу", – сказав Трамп.

Як повідомляв OBOZREVATEL:

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