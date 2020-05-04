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4 травня • оновлено в 11:32
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Політика Економіка

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Топ-5 фото Путіна, на яких його "підставили" з маленьким зростом

13.3т
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Президент Росії Володимир Путін та його прес-служба не раз були спіймані на корекції і постановних фото, на яких лідер росіян з ростом у 170 сантиметрів здається набагато вищим і стоїть врівень з високими співрозмовниками.

Однак на деяких фотографіях маленький зріст Путіна є очевидним. OBOZREVATEL пропонує побачити топ-5 таких знімків.

Володимир Путін і президент Сербії Олександр Вучич, зріст якого – майже 2 метри

Володимир Путін і президент Сербії Олександр Вучич, зріст якого – майже 2 метри

Facebook РаиссяТудей

Володимир Путін і невисокі вихованці Суворовського училища в Санкт-Петербурзі

Володимир Путін і невисокі вихованці Суворовського училища в Санкт-Петербурзі

fontanka.ru

Володимир Путін, який запізнився на зустріч глав держав у Парижі, біля підмостків вітається з президентом США Дональдом Трампом

Володимир Путін, який запізнився на зустріч глав держав у Парижі, біля підмостків вітається з президентом США Дональдом Трампом

Le Temps

Володимир Путін і низькорослі жінки в формі радянських регулювальниць Військової автомобільної інспекції у Волгограді

Володимир Путін і низькорослі жінки в формі радянських регулювальниць Військової автомобільної інспекції у Волгограді

Twitter / Дмитро Смирнов

Володимир Путін та високий школяр у дитячій академії творчості "Сонячне місто" в Нальчику

Володимир Путін та високий школяр у дитячій академії творчості "Сонячне місто" в Нальчику

Скріншот відео

Раніше OBOZREVATEL розповідав, як Володимир Зеленський і студія "Квартал" тролили президента Росії Володимира Путіна.

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Автор
Аліна Мельник
Тема
курйози
Особи
Дональд Трамп Александар Вучич Володимир Путін
Місце
Росія
Теги
політика Новини Росії курйоз прикол президент
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Одиозный Сергей
Одиозный Сергей
Начальник всех низкорослых регулировщиц Ка-ца-пии
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Князь Всея Киевской Руси
Князь Всея Киевской Руси
Все мелкие с комплексами. А тут ещё лысина, старость. Проще усыпить новичком
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Внаукраине Потриот
Внаукраине Потриот
обоз,может не надо,с ростом медведева и какой то дамочкой уже была фэйчина
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