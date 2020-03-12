Новости из США. Среда, 11 марта. Очень кратко.

* Трамп объявил о запрете въезда в США из 26 стран шенгенской зоны сроком на 30 дней, начиная с полуночи 13 марта в качестве меры по борьбе с распространением коронавируса.

- Число выявленных больных в США превысило 1200.

- Многие специалисты, комментируя решение Трампа по ТВ, говорят о том, что закрытие страны от Европы (частичное закрытие, поскольку оно не касается, например, Великобритании и Ирландии, не входящих в шенгенскую зону, и Украины, кстати, тоже) может очень частично затормозить развитие эпидемии в США, но не может заменить массового тестирования на коронавирус всех, у кого могут быть хоть малейшие подозрения на заражение. На сегодняшний день тестирование в США по-прежнему весьма ограничено по сравнению, например, с теми же Италией и Южной Кореей.

- О заражении коронавирусом объявили актер Том Хэнкс и его жена. Заразились они, правда, не в США, а, находясь в Австралии.

- НБА объявила в среду вечером о приостановке своего чемпионата.

- Еще до объявления Трампом о запрете въезда в США из 26 стран Европы снова упал немного приподнявшийся вчера фондовый рынок. Индекс Dow Jones упал на 5.86%, инекс S&P 500 - на 4.7%, индекс Nasdaq - на 4.89%.

- Сразу после заявления Трампа началось снижение цены на нефть, также приподнявшейся вчера немного после резкого падения в понедельник. Цена барреля брента в настоящий момент $33.88. Очевидно, что остановка авиасообщения между США и Европой приведет к еще большему падению нефтяных цен.

* Уточненные результаты вчерашних праймериз в штате Вашингтон. После подсчета 89% голосов Джо Байден (35%) опережает Берни Сандерса (33.7%). Вашингтон - пятый штат из шести, где вчера проходили праймериз, в котором побеждает Байден. На данный момень Байден заручился поддержкой 838 делегатов съезда демократической партии, а Сандерс - поддержкой 691 делегата.

- Берни Сандерс выступил сегодня с необычно примирительной для себя речью. Он не объявил о выходе из борьбы, но говорил о том, что хочет спросить Байдена на воскресных дебатах, собирается ли тот каким-то образом реализовывать какие-то положения из программы Сандерса, если будет избран. При этом Сандерс признал, что многие избиратели голосуют за Байдена, считая, что у него лучшие шансы победить Трампа, даже если им нравятся положения из программы Сандерса.

- Кандидаты в президенты, включая Трампа, отменили из-за эпидемии коронавируса целый ряд больших предвыборных митингов, намеченных на ближайшее время. Кампания будет все больше переноситься на ТВ и интернет.

Спасибо всем, кто прочитал. Берегите себя и своих близких.

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