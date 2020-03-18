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18 березня • оновлено в 18:54
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Тисячі українців застрягли в Польщі через коронавірус: що на них чекає

1.8т
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Тисячі українців застрягли в Польщі в результаті карантину, викликаного коронавірусом. Люди не мають можливості виїхати і розраховують лише на евакуацію.

Як українська влада вирішує проблему цих людей, розповів в ефірі ObozTV посол України в Республіці Польща Андрій Дещиця.

За словами посла, близько 2 тис. українців повідомили в анкеті посольства, що хочуть повернутися в Україну, не мають інших можливостей дістатися додому і чекають на евакуацію.

"Я думаю, їх буде ще більше, оскільки в Польщі є кілька сотень тисяч українців. Але не всі збираються повертатися, і це добре, тому що краще пересидіти ситуацію, якщо є такі можливості, кошти для існування", - зазначив Дещиця.

"З людьми, які не мають можливості повернутися, ми підтримуємо контакт і відпрацьовуємо можливість організації поїздів в Україну або авіаційного сполучення, якщо вийде з МАУ домовитися про спецрейс", - розповів він.

Дипломат також нагадав, що існує можливість перетину кордону в трьох діючих пунктах пропуску - Рава Руська, Ягодин і Краковець.

"Ці три пункти пропуску автомобільні. Ми радимо тим українцям, які мають можливість, доїхати до кордону. Наші консули разом з прикордонною службою Польщі допомагають їм перетнути кордон на автомобілях, які рухаються в бік України. Ми також організовуємо авто з українського боку", - сказав він.

За його словами, якщо з польського боку збирається велика кількість людей, які не мають транспортних засобів, то українські прикордонники разом з місцевими органами влади організовують автобуси, щоб вони перетнули польський кордон, забрали цих громадян і відвезли до України.

"Хочу запевнити наших громадян, які перебувають на території Польщі, і їх родичів в Україні, щоб вони не переживали за юридичні підстави перебування цих громадян у Польщі", - підкреслив український дипломат.

За його словами, українська сторона досягла домовленості з польською прикордонною службою, що вони не будуть штрафувати і депортувати тих осіб, у яких легальний термін дії перебування в Польщі завершився після 15 березня.

Тисячі українців застрягли в Польщі через коронавірус: що на них чекає

zik.ua

Як повідомляв OBOZREVATEL:

Підсумки дня з Вадимом Колодійчуком дивіться по буднях о 21:00 на ObozTV.

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Теми
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Особа
Андрій Дещиця
Місце
Польща
Тег
карантин
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Внаукраине Потриот
Внаукраине Потриот
до вируса жили в польше,живите и дальше,а не кричите спасите
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eryerye eryery
eryerye eryery
Как защитится от КОРОНАВИРУСА? Все мы знаем что в зоне риска старики и дети, все потому что у них слабый иммунитет...Но теперь можно быстро подстегнуть иммунитет, способ реально проверенный на своих детях, а вычитала о нем здесь ---- https://cuz.su/koronavirus
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