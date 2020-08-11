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Тихановська закликала закінчити "Майдан" у Білорусі: я не хочу крові і насильства

Мирослав Семенюк
Мирослав Семенюк
Світ
19,3 т.

  • У мережі з'явилося друге відеозвернення Тихановської

  • Хто і коли його записав – невідомо, але на відео чітко видно, що Тихановська читає текст із папірця

  • Напередодні Тихановська пішла в ЦВК, після чого її кілька годин ніхто не міг знайти

  • Уранці 11 серпня стало відомо, що її змусили покинути Білорусь і виїхати до Литви

  • Відео вперше з'явилося на провладному Telegram-каналі

Тихановська записала відеозвернення

Тихановська записала відеозвернення.

Кандидатка в президенти Білорусі Світлана Тихановська виступила з новим відеозверненням, в якому, читаючи текст із папірця, закликала демонстрантів закінчити акції протесту.

Як зазначають місцеві ЗМІ, першим відео опублікував Telegram-канал "Жовті СЛИВИ", який не приховує своїх симпатій до влади Білорусі.

Повний текст звернення:

"Шановні громадяни Республіки Білорусь. Я, Світлана Тихановська, дякую вам за участь у виборах глави держави. Народ Білорусі зробив свій вибір. Із вдячністю і теплотою я звертаюся до всіх громадян, які підтримували мене весь цей час: білоруси, я закликаю вас до розсудливості й поваги законів. Я не хочу крові та насильства, я прошу вас не протистояти міліції, не виходити на площі, щоб не наражати свої життя на небезпеку. Бережіть себе і своїх близьких".

При цьому невідомо, чи було відео знято вже в Литві чи ще ввечері 10 серпня в Білорусі, коли Тихановську затримали.

Також варто зазначити, що кандидатка читала з папірця, не підіймаючи очей. На відміну від першого відео з Литви, яке вона, ймовірно, знімала сама, це відео знімав хтось інший.

Як повідомляв OBOZREVATEL:

БілорусьПротести у БілорусіпротестВыборы ПрезидентаСвітлана Тихановська
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