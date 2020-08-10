Тихановська виграла президентські вибори в Білорусі, – опозиційний політик

Одна із кандидатів від опозиції у Білорусі Світлана Тихановська виграла президентські вибори, які пройшли минулої неділі 9 серпня, з результатом 55-60%.

Про це в коментарі OBOZREVATEL заявив білоруський політик Анатолій Лебедько. Разом з тим, за його словами, вона не є лідером країни, а символом очікувань, змін і надій, за що і проголосували білоруси.

"Тихановська реально виграла вибори в Білорусі в першому турі з результатом 55-60%. Більш ніж на 30 дільницях вона набрала близько 70% голосів, що є середнім показником по країні. Багато хто запитує про очікування. Тихановська – не лідер, вона символ очікувань, змін і надій. Люди проголосували саме за це", – підкреслив Лебедько.

Він також додав, що політик йшла на вибори, не маючи якоїсь розгорнутої програми. У неї було тільки два пункти: чесні і вільні вибори та звільнення політв'язнів по всій країні. Цього людям було досить, аби проголосувати "за", що говорить про зрушення в громадській думці.

Як повідомляв OBOZREVATEL, президент Білорусі Олександр Лукашенко заявив, що за протестами в його країні після виборів нібито стояли люди з Чехії, Росії, Польщі та "майдануті" з України.