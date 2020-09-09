Тихановська – росіянам: протести в Білорусі не були війною проти Росії

Білоруська опозиціонерка Світлана Тихановська записала відеозвернення до росіян, у якому закликала не вірити пропаганді.

Ролик був опублікований на Telegram-каналі "Пул першої". У ньому Тихановська, крім усього, висловила подяку незаангажованим медіа, журналістам і блогерам за висвітлення ситуації в Білорусі, а також нагадала статистику затриманих і потерпілих на масових мітингах (щоб подивитися відео, доскрольте сторінку до кінця).

Крім того, головна суперниця Олександра Лукашенка, який обіймав пост президента Білорусі п'ять термінів поспіль, запевнила, що протести в її країні жодним чином і ніколи не були націлені проти Росії.

"Нелегітимний президент віддав наказ стріляти в беззбройних громадян, закидати їх гранатами, використовувати газ і водомети. Понад 10 тисяч громадян були заарештовані. Семеро загинули, сотні були понівечені й зазнали насильства", – підкреслила Тихановська.

"На жодному етапі це не була війна проти Росії. Будь ласка, не вірте пропагандистським ЗМІ й політикам, які стверджують зворотне. Дуже важливо не зіпсувати відносини між нашими народами", – додала вона.

Нагадаємо, легітимність переобрання Лукашенка на шостий термін поставили під сумнів громадськість і спостерігачі.

Як повідомляв OBOZREVATEL:

раніше Тихановська заявила, що опозиція готова розглянути участь Росії у вирішенні ситуації в Білорусі.

Що стосується окупації Криму Росією, то Тихановська не озвучила з цього приводу чіткої позиції. Вона сказала, що "де-юре півострів належить Україні, але де-факто він російський".

Крім того, Тихановська підкреслила, що Росія окупувала Крим, порушивши норми міжнародного права, але у білорусів із цього приводу є різні думки.

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