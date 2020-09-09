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Тихановська – росіянам: протести в Білорусі не були війною проти Росії

Вікторія Довгань
Вікторія Довгань
Світ
3,5 т.
Світлана Тихановська закликала росіян не вірити пропаганді

Світлана Тихановська закликала росіян не вірити пропаганді.

Білоруська опозиціонерка Світлана Тихановська записала відеозвернення до росіян, у якому закликала не вірити пропаганді.

Ролик був опублікований на Telegram-каналі "Пул першої". У ньому Тихановська, крім усього, висловила подяку незаангажованим медіа, журналістам і блогерам за висвітлення ситуації в Білорусі, а також нагадала статистику затриманих і потерпілих на масових мітингах (щоб подивитися відео, доскрольте сторінку до кінця).

Крім того, головна суперниця Олександра Лукашенка, який обіймав пост президента Білорусі п'ять термінів поспіль, запевнила, що протести в її країні жодним чином і ніколи не були націлені проти Росії.

"Нелегітимний президент віддав наказ стріляти в беззбройних громадян, закидати їх гранатами, використовувати газ і водомети. Понад 10 тисяч громадян були заарештовані. Семеро загинули, сотні були понівечені й зазнали насильства", – підкреслила Тихановська.

"На жодному етапі це не була війна проти Росії. Будь ласка, не вірте пропагандистським ЗМІ й політикам, які стверджують зворотне. Дуже важливо не зіпсувати відносини між нашими народами", – додала вона.

Нагадаємо, легітимність переобрання Лукашенка на шостий термін поставили під сумнів громадськість і спостерігачі.

Як повідомляв OBOZREVATEL:

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БілорусьПротести у БілорусіОлександр ЛукашенкоСвітлана Тихановська
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