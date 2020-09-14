Тихановська – Путіну про зустріч із Лукашенком: я шкодую, що ви вирішили вести діалог з узурпатором

Білоруська опозиціонерка Світлана Тихановська звернулася до президента Росії Володимира Путіна через зустріч з Олександром Лукашенком, який очолював Білорусь п'ять термінів поспіль.

Слова Тихановської опублікували на Telegram-каналі "Пул Першої". У зверненні головна конкурентка Лукашенка, легітимність переобрання якого на шостий термін поставили під сумнів громадськість і спостерігачі, висловила жаль через те, що з ним ведуть переговори на вищому рівні.

"Я хочу нагадати Володимирові Путіну: що б ви не ухвалили і про що б ви не домовилися під час зустрічі в Сочі – це не матиме законної сили. Всі договори, підписані з нелегітимним Лукашенком, буде переглянуто новою владою. Тому що білоруський народ відмовив Лукашенку в довірі й підтримці на виборах. Я дуже шкодую, що ви вирішили вести діалог з узурпатором, а не з білоруським народом", – сказала Тихановська.

Як повідомляв OBOZREVATEL:

раніше в мережі з'явилися кадри приземлення борту Лукашенка в аеропорту Адлера.

На саміті в Сочі він планує обговорити з Путіним "ключові питання подальшого розвитку російсько-білоруських відносин, стратегічного партнерства і союзництва".

Нагадаємо, що 9 вересня Тихановська записала відеозвернення до росіян, в якому закликала не вірити пропаганді. Також вона запевнила, що протести в її країні жодним чином і ніколи не було спрямовано проти Росії.

Не пропусти блискавку! Підписуйся на нас в Telegram