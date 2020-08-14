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Тихановська оголосила про створення ради для передання влади в Білорусі

Вікторія Довгань
Вікторія Довгань
Світ
9,0 т.
Світлана Тихановська вирішила створити раду для передання влади

Світлана Тихановська вирішила створити раду для передання влади.

Опозиціонерка Світлана Тихановська заявила, що має намір створити в Білорусі Координаційну раду для забезпечення трансферу влади.

Своїми планами головна конкурентка чинного президента країни Олександра Лукашенка поділилася на Telegram-каналі "Пул першої". Також Тихановська підкреслила, що готова до мирного діалогу з білоруською владою.

"З урахуванням того, що відбувається в країні, та необхідності вжиття невідкладних заходів для відновлення законності в Білорусі, я, Світлана Тихановська, ініціюю створення Координаційної ради для забезпечення трансферу влади. До цієї ради можуть увійти представники громадянського суспільства, шановані та відомі білоруси, професіонали своєї справи", – сказано в заяві.

Приймання заявок про висунення членів ради від організацій і об'єднань громадян Тихановська доручила своїй довіреній особі Ользі Ковальковій і адвокату Максиму Знаку.

Крім того, вона звернулася до міжнародного співтовариства і європейських країн із проханням допомогти в організації діалогу з білоруською владою.

Світлана Тіхановском

Світлана Тіхановском

Світлана Тіхановском

Як повідомляв OBOZREVATEL 14 серпня Тихановська виступила з новим відеозверненням із закликом зупинити насильство білоруської влади проти учасників протесту. Також вона запропонувала всім мерам міст 15-16 серпня виступити організаторами мирних масових зібрань у кожному місті.

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БілорусьПротести у БілорусіСвітлана Тихановська
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