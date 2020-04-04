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4 квітня • оновлено в 21:25
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The New York Times "віддало" Крим Росії: Україна відреагувала

1.8т
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Американське видання The New York Times опублікувало карту поширення коронавірусу COVID-19 у світі, на якій анексований Крим був позначений російською територією.

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Пресслужба посольства України в США повідомила про помилку в Twitter і закликала журналістів виправити карту.

"New York Times зробило неправильну карту коронавірусу! Це так безвідповідально! Команда NYT, ви дійсно підтримуєте всі звірства, катування і навіть вбивства, які Кремль вчиняє в окупованому Криму? Якщо ні – виправте карту", – йдеться в повідомленні.

Крим. Ілюстрація

Крим. Ілюстрація

Front News International

The New York Times "віддало" Крим Росії: Україна відреагувала

Скріншот карти The New York Times

Зазначимо, згодом карту замінили, а під нею видання уточнило: "Росія представляє дані щодо Криму, півострова, який був анексований у 2014 році, що призвело до міжнародних санкцій".

The New York Times "віддало" Крим Росії: Україна відреагувала

Скріншот

The New York Times "віддало" Крим Росії: Україна відреагувала

Скріншот

The New York Times "віддало" Крим Росії: Україна відреагувала

Скріншот

Це не перший скандал The New York Times із Кримом. Так, у 2017 році видання опублікувало карту, на якій Крим був позначений тим же кольором, що і РФ, а також підписаний як "спірна територія".

У газеті пояснили свою позицію. Сам автор матеріалу Іван Нечепуренко заявив, що не має відношення до опублікованої карти.

Пізніше The New York Times опублікувало у своїй статті про Україну карту без Криму, але помилку виправили.

Як писав OBOZREVATEL, недавно чеські дослідники зобразили на мапі анексований український Крим таким же кольором, як і Російську Федерацію.

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Автор
Дарина Дурова
Теми
Російсько-український конфлікт Коронавірус Анексія Криму
Місце
Україна
Теги
фотографии газета The New York Times мапа України скандали
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Zhikharev Dmitry
Zhikharev Dmitry
привыкайте, кклы...
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Стаценко Виктор
Стаценко Виктор
Скачи не скачи, скандаль не скандаль, а Крым - это Россия.
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Ку Алексей
Ку Алексей
почему именно Россия. там и Молдавия того же цвета?
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