The New York Times "віддало" Крим Росії: Україна відреагувала

Американське видання The New York Times опублікувало карту поширення коронавірусу COVID-19 у світі, на якій анексований Крим був позначений російською територією.

ЧИТАЙТЕ: ОСТАННІ НОВИНИ ПРО КОРОНАВІРУС

Пресслужба посольства України в США повідомила про помилку в Twitter і закликала журналістів виправити карту.

"New York Times зробило неправильну карту коронавірусу! Це так безвідповідально! Команда NYT, ви дійсно підтримуєте всі звірства, катування і навіть вбивства, які Кремль вчиняє в окупованому Криму? Якщо ні – виправте карту", – йдеться в повідомленні.

Зазначимо, згодом карту замінили, а під нею видання уточнило: "Росія представляє дані щодо Криму, півострова, який був анексований у 2014 році, що призвело до міжнародних санкцій".

Це не перший скандал The New York Times із Кримом. Так, у 2017 році видання опублікувало карту, на якій Крим був позначений тим же кольором, що і РФ, а також підписаний як "спірна територія".

У газеті пояснили свою позицію. Сам автор матеріалу Іван Нечепуренко заявив, що не має відношення до опублікованої карти.

Пізніше The New York Times опублікувало у своїй статті про Україну карту без Криму, але помилку виправили.

New York Times made incorrect Coronavirus map! This is so irresponsible! @nytimes team, do you really support all atrocities, tortures and even murders that Kremlin orders in occupied #Crimea ? If not - correct the map➡️ https://t.co/qKPYUVOpUO pic.twitter.com/Ic6yY9AJcc