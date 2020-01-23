Танками і БТРами по смертельному вірусу: в Китаї військові заблокували "хворе" місто

У четвер, 23 січня, влада Китаю дала наказ центральному військовому командуванню заблокувати місто Ухань, де розгулявся смертельний коронавірус nCoV.
На блокпостах на виїздах з міста будуть стояти бронетранспортери і танки. Про це повідомляють китайські ЗМІ.
Солдати були оснащені спеціальним біологічним захисним спорядженням.
У Китаї військові заблокували "хворе" місто
euronews.com
"Центральна Військова Рада КНР дала наказ центральному командуванню надати підтримку блокування міста Ухань. Виділяють бронетранспортери і легкі танки для блокпостів", – йдеться в повідомленні.
Там зазначають, що рішення було прийнято у відповідь на соціальну нестабільність через панічні емоцій.
The soldiers were equipped with biological protective gear and they vowed to win the campaign with high morale.- WB Yeats (@ WBYeats1865) 23 січня 2020 р
To make Chairman Xi at ease, the soldiers are not afraid of hardships or even death and they will finish the lockdown task with a strong will. [2/3]
Раніше OBOZREVATEL писав, що всі світові ЗМІ публікують кадри з китайськими лікарями, які рятують пацієнтів, заражених смертельним коронавірусом nCoV. Медики в захисних костюмах більше схожі на інопланетян.
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