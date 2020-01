Танками і БТРами по смертельному вірусу: в Китаї військові заблокували "хворе" місто

У четвер, 23 січня, влада Китаю дала наказ центральному військовому командуванню заблокувати місто Ухань, де розгулявся смертельний коронавірус nCoV.

На блокпостах на виїздах з міста будуть стояти бронетранспортери і танки. Про це повідомляють китайські ЗМІ.

Солдати були оснащені спеціальним біологічним захисним спорядженням.

"Центральна Військова Рада КНР дала наказ центральному командуванню надати підтримку блокування міста Ухань. Виділяють бронетранспортери і легкі танки для блокпостів", – йдеться в повідомленні.

Там зазначають, що рішення було прийнято у відповідь на соціальну нестабільність через панічні емоцій.

