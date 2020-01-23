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23 січня • оновлено в 22:57
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Танками і БТРами по смертельному вірусу: в Китаї військові заблокували "хворе" місто

1.4т
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У четвер, 23 січня, влада Китаю дала наказ центральному військовому командуванню заблокувати місто Ухань, де розгулявся смертельний коронавірус nCoV.

На блокпостах на виїздах з міста будуть стояти бронетранспортери і танки. Про це повідомляють китайські ЗМІ.

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У Китаї військові заблокували "хворе" місто

У Китаї військові заблокували "хворе" місто

euronews.com

"Центральна Військова Рада КНР дала наказ центральному командуванню надати підтримку блокування міста Ухань. Виділяють бронетранспортери і легкі танки для блокпостів", – йдеться в повідомленні.

Там зазначають, що рішення було прийнято у відповідь на соціальну нестабільність через панічні емоцій.

Раніше OBOZREVATEL писав, що всі світові ЗМІ публікують кадри з китайськими лікарями, які рятують пацієнтів, заражених смертельним коронавірусом nCoV. Медики в захисних костюмах більше схожі на інопланетян.

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Автор
Карина Бондаренко
Тема
Коронавірус 2019-nCoV
Місце
Китай
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