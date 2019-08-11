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"Таку не приймуть!" У Німеччині оскандалилися заявою про Україну в ЄС

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Німецький політолог Олександр Рар, наближений до російських владних кіл, заявив, що Україні не світить членство в Європейському Союзі, оскільки вона нібито упустила свій шанс.

Скандальною заявою вибухнув він в ефірі YouTube-каналу "Союз блогерів України" (щоб подивитися відео, доскрольте новину до кінця).

"Я не можу собі ні за яких обставин на сьогоднішній день уявити, що така країна, як Україна, може стати членом Європейського Союзу або НАТО", – висловився він.

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Олександр Рар

Олександр Рар

Скріншот із відео

За словами Рара, прийнявши Україну, ЄС піде на найжорстокіший конфлікт із Росією і опиниться на межі війни.

"Поки Україна в нереформованому стані, в якому вона сьогодні знаходиться, європейці її теж не будуть приймати", – озвучив він.

Крім того, Рар заявив, що Київ за останні 15 років міг би провести необхідні реформи, проте цього не відбулося, а час було згаяно, оскільки на початку 2000-х років Євросоюз був багатшим і сильнішим.

"Розширення Європейського Союзу на схід не буде. Просто в Україні це повинні розуміти", – з жовчю резюмував він.

У Німеччині оскандалились заявою про Україну в ЄС

У Німеччині оскандалились заявою про Україну в ЄС

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше в Швейцарії заявили, що анексований Крим завжди належав Росії.

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Місце
Німеччина
Теги
вступ до ЄС Європейський Союз НАТО
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Serov Oleg
Serov Oleg
свидобы.дло уже и не возмущается...ну,кроме идиота злопыхателя,разве....
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Махов Макс
Махов Макс
Зачётный хрюкальник рашеншвайне! Бгггггаааа
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Злопыхатель Вежливый
Злопыхатель Вежливый
Есть категория политиков, как в Украине ,так и в Европе, в задницу которых вставлена рука Кремля. Вставлена так глубоко, что может шевелить их губами. И прикол в том ,что Кремль шевелит их губами, а потом ссылается на их мнение ....
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