Тихановська розповіла про ультиматум Лукашенку

Лідерка білоруської опозиції Світлана Тихановська заявила, що вірить в успіх "Народного ультиматуму", висунутого Олександру Лукашенку.

Своїми думками вона поділилася в ефірі програми, яка транслювалася на YouTube-каналі "А поговорити?" (щоб подивитися відео, доскрольте новину до кінця).

Ведуча уточнила у Тихановської: якщо з "Народним ультиматумом" нічого не вийде, ніхто нікого не буде бойкотувати та нічого не станеться, то це послабить позицію опозиціонерки.

"І що? Люди забудуть, що все це було в нашому житті? Вони скажуть: "А, нічого не сталося, ходімо ми далі на роботу?" – відповіла Тихановська.

На її думку, дедлайн, виставлений Лукашенку, у будь-якому разі не послаблює позицію білоруського народу та його волю.

"Я всього лише озвучила те, чого просить народ, чого просять білоруси. Я й так занадто довго згладжувала ситуацію. Це було посилання людей: нумо вже дедлайн дамо. Скільки можна? Ну, а що не вийде? Білоруси хочуть цього. Ми боремося", – уточнила вона.

У серпні не всі підприємства вийшли на страйк, але тоді протести організовувалися стихійно, на емоціях, сказала Тихановська.

"А зараз був час у людей організуватися. Нам не видно якісь процеси, а вони відбуваються всередині підприємств. Я не впевнена, що країна стане, я вірю в це", – підкреслила вона.

На питання, чи веде вона сама якусь організаційну роботу, білоруська опозиціонерка відповіла так: "Ні, у нас все засновано на самоорганізації. Я несу відповідальність, і кожна людина несе відповідальність за ті зміни, яких ми чекаємо".

Як повідомив OBOZREVATEL, Тихановська звернулася до самопроголошеного президента країни Лукашенка і дала йому 13 днів, щоб виконати три вимоги. Якщо до 25 жовтня він не покине президентський пост і не звільнить усіх політв'язнів, у Білорусі почнеться загальнонаціональний страйк.