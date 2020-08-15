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Суперниця Лукашенка проти перевиборів: світ визнає Тихановську законним президентом

Кирило Лютий
Кирило Лютий
Світ
3,5 т.
Альтернативний підрахунок голосів свідчить про перемогу Тихановської над Лукашенком

Альтернативний підрахунок голосів свідчить про перемогу Тихановської над Лукашенком.

Штаб опозиціонерки Світлани Тихановської виступає проти проведення другого туру виборів в Білорусі або перерахунку голосів.

Як заявила її прессекретарка Ганна Красуліна в ефірі радіостанції "Ехо Москви", Тихановська "має внутрішню легітимність".

"Ні про який другий тур мови бути не може. Ні про який перерахунок голосів, а зараз ходять ідеї перерахувати, теж мови бути не може, тому що ми вже бачимо свідоцтва, фотографії, що в котельних палять бюлетені... Ми знаємо, що бюлетені знищені", – сказала вона.

Також Красуліна висловила впевненість в тому, що світова спільнота визнає Тихановську законним президентом.

Як раніше повідомляв OBOZREVATEL, Центральна виборча комісія Білорусі оголосила остаточні підсумки виборів президента країни. За чинного главу Олександра Лукашенка проголосували 80,1% виборців, а за опозиційну кандидатку Світлану Тихановську – 10,1%.

Після цього Тихановська заявила про намір створити в Білорусі Координаційну раду для забезпечення трансферу влади. У ЦВК заявили, що присудити перемогу суперниці Лукашенка неможливо і пригрозили "втратою країни".

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БілорусьПротести у БілорусіОлександр ЛукашенкоСвітлана Тихановська
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