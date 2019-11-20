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20 листопада • оновлено в 13:22
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Суд ООН висунув ультиматум Росії через Україну

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8 грудня 2020 року – крайній термін подачі Росією меморандуму-відповіді на позов України.

Про це повідомляє пресслужба Міжнародного суду Організації Об'єднаних Націй у Гаазі.

"Постановою від 8 листопада 2019 року Міжнародний Суд, головний судовий орган ООН, визначив 8 грудня 2020 року крайнім терміном для подачі контрмеморандуму Російської Федерації у справі про застосування Міжнародної конвенції про боротьбу з фінансуванням тероризму та Міжнародної конвенції про ліквідацію всіх форм расової дискримінації "Україна проти Російської Федерації", – йдеться у зверненні.

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апостроф

Як повідомляв OBOZREVATEL:

  • Україна ініціювала позов проти Російської Федерації в січні 2017 року з вимогою відшкодувати збитки за тривалі й систематичні порушення обох конвенцій.

  • У МЗС Росії відкинули будь-які звинувачення, заявивши, що "Україна зловживає міжнародними інструментами боротьби з фінансуванням тероризму та расовою дискримінацією для досягнення власних політичних цілей".

  • 12 червня 2018 року вона подала в Міжнародний Суд ООН у Гаазі Меморандум у справі про застосування Міжнародної конвенції про заборону фінансування тероризму та Міжнародної конвенції про ліквідацію всіх форм расової дискримінації.

  • Експерт Українського інституту майбутнього Ігар Тишкевич тоді прогнозував, що офіційний Київ має можливість нанести сильний удар Кремлю сотнями позовів від українських суб'єктів господарювання.

  • 8 листопада Міжнародний суд ООН визнав наявність своєї юрисдикції розглядати позов України проти РФ. Також була опублікована резолютивна частина рішення Міжнародного Суду ООН про визнання юрисдикції за скаргою України проти Росії по Донбасу й Криму.

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Автор
Тимур Григоренко Тимур Григоренко
Тег
Міжнародний суд ООН
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hunt andres
hunt andres
Значит, 8 декабря суд пойдет нах. Вместе с истцом:-))))
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Кристина Стефанова
Кристина Стефанова
Сообщили, когда крайний срок, при чем тут ультиматум? Заголовок пипец
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hunt andres
hunt andres
Кристина Стефанова, У них сегодня это уже второй ультиматум. Первый был Германии:-)))
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Kostyra Vasily
Kostyra Vasily
Ураааа!
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