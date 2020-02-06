Провал "змови" проти Трампа: чим загрожує Україні політичний перекид у США

Епопея з процедурою оголошення імпічменту американському президенту Дональду Трампу нарешті завершена. У Сенаті США не знайшлося достатньо голосів, щоб змістити главу Білого дому, який тепер може спокійно готуватися до чергових президентських виборів у листопаді 2020 року.

Однак сама історія з імпічментом відобразиться, як на політичному житті Америки, особливо напередодні чергових президентських виборів, так і на взаєминах з Україною. Детальніше – в OBOZREVATEL.

Імпічмент провалився

У ніч на четвер, 6 лютого, за українським часом, Сенат США проголосував проти відсторонення президента Дональда Трампа з посади.

Дональд Трамп

Американського президента звинувачували у зловживанні владою і перешкоджання роботі Конгресу. По першому пункту за проголосували 48 сенаторів, 52 – проти, по другому за проголосували 47 сенаторів і 53 – проти.

Голосування в Сенаті США

Як і очікувалося, республіканці, які становлять більшість у Сенаті, не дали своїх голосів, а для оголошення імпічменту їх було необхідно, як мінімум, 67.

Втім, усе ж був один однопартієць Трампа, який проголосував за імпічмент за першим звинуваченням. Це колишній кандидат у президенти від республіканської партії в 2012 році Мітт Ромні. До речі, він став першим республіканцем, який підтримав пропозицію демократів про відсторонення президента від влади від своєї власної партії.

Спікер Палати представників США й одна з ініціаторів запуску процедури імпічменту Ненсі Пелосі жорстко розкритикувала рішення Сенату, заявивши, що Трамп "залишається загрозою американській демократії". За її словами американський лідер "ставить себе вище закону і здатний маніпулювати виборами".

Дональд Трамп і Ненсі Пелосі

Сам же Трамп не втримався від реакції, виклавши на своїй сторінці в Twitter відео, в якому натякає на те, що буде правити Америкою вічно.

Як історія з імпічментом позначиться на Україні

Звичайно, для України все це не пройде безслідно, оскільки запуск процедури імпічменту стався через розмову Трампа із Зеленським. Звичайно, двосторонні відносини ніхто розривати не буде, але певне охолодження все ж станеться.

Володимир Зеленський

На політичному рівні у нас дійсно можуть бути проблеми через відсутність людей, які мали б були налагоджувати відповідні контакти. У коментарі OBOZREVATEL міжнародний експерт Андрій Каракуц вказує на те, що ще з минулого року у нас немає посла у США і дотепер не призначений спецпредставник по Україні, яким раніше був Курт Волкер.

"Єдине, можна виділити військову сферу і відносини між Україною і Пентагоном, там зв'язки залишаються, а ось у політичній сфері все трохи заморожується", – говорить він.

І проблема полягає в тому, що налагодити контакти буде набагато складніше, ніж здається. У цьому впевнена експертка-міжнародниця Юлія Осмоловська.

"Виборча компанія у США входить у зону свого піку, і всі зусилля будуть зосереджені на ній, і на притягнення голосів. А вони, в свою чергу, притягуються не на зовнішній політиці, а на вирішенні внутрішніх питань. Тому Трамп буде більше зосереджений саме на них. І Україна не буде питанням першого пріоритету навіть у зовнішній політиці", – каже вона.

Це підтверджується і досить абстрактними результатами зустрічі Зеленського з держсекретарем США Майком Помпео, за підсумками яких не було жодних конкретних домовленостей. Більше того, все вказує на те, що США змінюють тактику по відношенню до РФ, і Україна в ній буде відігравати не першу роль.

Майк Помпео і Володимир Зеленський

"Крім України, він відвідав Білорусь, де домовилися про призначення посла, і це після 23 років відсутності дипломатичних відносин. Плюс Казахстан і Узбекистан, де Помпео зустрічається в рамках багатостороннього форуму з країнами центральної Азії, і кидає меседж, що незалежність – це найцінніше, що може бути. З таким підтекстом, мовляв, не давайте Росії розхитувати вашу незалежність", – говорить Осмоловська.

"Штати починають тестувати слабкі зони по периметру РФ, і Україна тут уже не точка для входу. Вони підшукують зручний плацдарм, і він може бути не один. Ця тактика називається "Анаконда", типу "придушення", і для Америки вона не нова. І ось вони шукають, ким іще розгойдувати РФ, і Україна випадає з привілейованого становища. Виходить, що формально наші відносини будуть підтримуватися, але щоб ми потрапляли в зону стратегічного розрахунку США, і, виходячи з їх інтересу, відігравати свої, я думаю, такого вже не буде", – вважає міжнародниця.

З іншого боку, Каракуц упевнений, що проблем для України не передбачається, враховуючи стабільну підтримку обох американських партій: "З 2014 року у нас склалася історія стабільно існуючих взаємовідносин, заснована на двопартійній підтримці України в Конгресі, і на військово-оборонній співпраці, де ми найбільше зацікавлені в допомозі з боку США".

При цьому міжнародник передбачає, що на рівні президентів контакти поки будуть заморожені.

Зі свого боку, Осмоловська вказує на те, що рівень протистоянь демократичної і республіканської партій зайшов занадто далеко, і в цьому випадку вони можуть діяти навіть на шкоду самим собі.

"Загравшись, вони можуть випускати питання, в яких вони могли б працювати разом, та ж підтримка Україні, і вона вже не буде такою ефективною, як могла б бути", – каже вона.

При цьому, сам Трамп уже навчився на своїх помилках. І з урахуванням того, що історія з імпічментом привела до того, що для нього Україна стала сприйматися більше, як джерело проблем, ніж рішень, можна очікувати опору щодо українських питань із боку Адміністрації президента: "Він може знайти способи, як це робити не так явно, як це у нього вийшло минулого року", – зазначила міжнародниця.

Через що виник скандал

Про початок формальної процедури імпічменту Пелосі оголосила ще 24 вересня 2019 року, тоді більш ніж три чверті Палати представників виступили на підтримку розслідування можливого тиску Трампа на українського колегу Володимира Зеленського.

Причиною тому була телефонна розмова лідерів США й України 25 липня 2019 року, який став предметом внутрішнього розслідування інспектора американських спецслужб. Трампа звинуватили в тому, що він в ультимативній формі зажадав у Зеленського "торпедувати" питання щодо сина його головного конкурента на майбутніх президентських виборах Джо Байдена, і нібито шантажував українську сторону припиненням військової допомоги.

Дональд Трамп

З огляду на резонанс події, Білий дім навіть опублікував стенограму розмови двох президентів, з якої стає відомо, що Трамп все ж згадував ім'я Байдена і його сина, і закликав українського главу розібратися в причинах закриття корупційної справи щодо української газодобувної компанії Burisma Holdings, членом ради директорів якої був Хантер Байден.

На що Зеленський дав обіцянку, що новий генеральний прокурор цим займеться. Він також попросив США надати додаткову необхідну для розслідування інформацію.

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Відтоді представники Нижньої палати заслуховували свідчення топчиновників, які виступали проти Трампа. Серед них були колишній помічник Президента Джон Болтон, який заявив, що Трамп особисто розпорядився заморозити військову допомогу Україні, поки там не почнуть розслідувати справу Байдена. І колишній помічник особистого адвоката президента Рудольфа Джуліані Лев Парнас, який опублікував аудіо- та відео свідчення того, що Трамп вимагав негайно звільнити посла в Україні Марі Йованович.

У підсумку, 19 грудня 2019 Палата представників Конгресу США 230 голосами проголосувала за імпічмент Трампу і передала відповідний пакет документів у Сенат.

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