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16 квітня • оновлено в 02:41
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США заявили, що Китай приховує правду про коронавірус

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США вважають, що Китай нібито продовжує приховувати інформацію про коронавірус COVID-19.

З такою заявою виступив глава Пентагону Марк Еспер в ефірі телеканалу Fox News.

"Китай міг би бути більш чесним та надати набагато більше інформації, щоб ми могли отримати більш повне уявлення про характер вірусу і впоратися з ним", – заявив Еспер.

За його словами, необхідно тиснути на китайську сторону, щоб "вибити" від них більше інформації про COVID-19.

Марк Еспер

Марк Еспер

Як писав OBOZREVATEL, напередодні президент США Дональд Трамп заявив про припинення фінансування Всесвітньої організації охорони здоров'я. Раніше він повідомляв, що незадоволений роботою ВООЗ.

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Автор
Кирило Лютий
Тема
Коронавірус
Місце
США
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Кристина Cтефанова
Кристина Cтефанова
Только сэшэа всегда говорят правду! Все остальные врут!
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Світ

Коронавірус. Найважливіше

  • УКРАЇНА:

    Підтверджені випадки: 3764.

    Вилікувалися: 143. Померли: 108.

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