США виходять з важливого міжнародного договору: що про це відомо

США вирішили вийти з Паризької угоди по клімату.

Процедура офіційно почалася в понеділок, 4 листопада, про що повідомив держсекретар Майк Помпео в Twitter.

"США пишаються тим, що є світовими лідерами по скороченню будь-яких викидів в атмосферу, зміцненню здатності чинити опір несприятливим умовам середовища, зростанню економіки і забезпеченню енергією наших громадян", – написав він.

Нагадаємо, президент США Дональд Трамп заявив про плани вийти з Договору ще в 2017 році, наразившись на критику міжнародних партнерів.

Паризький договір зобов'язував Штати скоротити до 2025 року викиди парникових газів на 26-28% в порівнянні з показниками 2005 року.

Today we begin the formal process of withdrawing from the Paris Agreement. The US is proud of our record as a world leader in reducing all emissions, fostering resilience, growing our economy, and ensuring energy for our citizens. Ours is a realistic and pragmatic model.