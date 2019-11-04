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5 листопада • оновлено в 02:16
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США виходять з важливого міжнародного договору: що про це відомо

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США вирішили вийти з Паризької угоди по клімату.

Процедура офіційно почалася в понеділок, 4 листопада, про що повідомив держсекретар Майк Помпео в Twitter.

"США пишаються тим, що є світовими лідерами по скороченню будь-яких викидів в атмосферу, зміцненню здатності чинити опір несприятливим умовам середовища, зростанню економіки і забезпеченню енергією наших громадян", – написав він.

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Нагадаємо, президент США Дональд Трамп заявив про плани вийти з Договору ще в 2017 році, наразившись на критику міжнародних партнерів.

Паризький договір зобов'язував Штати скоротити до 2025 року викиди парникових газів на 26-28% в порівнянні з показниками 2005 року.

Дональд Трамп

Дональд Трамп

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше стало відомо, що США загрожує катастрофа через глобальне потепління.

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Особа
Майк Помпео
Місце
США
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