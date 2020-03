США призупинили видачу віз через пандемію

США припиняють видавати візи в більшості країн через пандемію коронавірусу.

Дату відновлення надання послуг поки назвати не можуть. Про це повідомляється у Twitter Бюро з консульських послуг Держдепартаменту.

"Реагуючи на COVID-19, Держдепартамент призупиняє повсякденні візові послуги в більшості країн. Ці послуги поновляться якомога швидше, але ми не можемо наразі повідомити конкретну дату", – йдеться у повідомленні.

У відомстві порадили перевіряти сайти посольств і консульств, щоб дізнатися поточний статус їх роботи.

In response to # COVID19, @StateDept is suspending routine visa services in most countries. Routine visa services will resume ASAP but we are unable to provide a specific date at this time. Check embassy / consulate websites for current operating status: https://t.co/vIXaMPomVS pic.twitter.com/uDuLjkKZmW