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18 березня • оновлено в 23:27
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США призупинили видачу віз через пандемію

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США припиняють видавати візи в більшості країн через пандемію коронавірусу.

Дату відновлення надання послуг поки назвати не можуть. Про це повідомляється у Twitter Бюро з консульських послуг Держдепартаменту.

США призупинили видачу віз через пандемію

"Реагуючи на COVID-19, Держдепартамент призупиняє повсякденні візові послуги в більшості країн. Ці послуги поновляться якомога швидше, але ми не можемо наразі повідомити конкретну дату", – йдеться у повідомленні.

У відомстві порадили перевіряти сайти посольств і консульств, щоб дізнатися поточний статус їх роботи.

Як повідомляв OBOZREVATEL, президент США Дональд Трамп 13 березня оголосив загальнонаціональний режим надзвичайної ситуації в країні у зв'язку з поширенням коронавірусу.

Раніше було ухвалено рішення закрити в'їзд для осіб з Європи на 30 днів.

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Автор
Юрій Сергієнко
Тема
Коронавірус
Особа
Дональд Трамп
Місце
США
Тег
Держдеп США
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