США поставили Росії ''ракетний'' ультиматум: що відбувається

США передали Росії список питань по виконанню Договору про ліквідацію ракет середньої і меншої дальності (РСМД), зробивши це за кілька днів до оголошення про намір з нього вийти.

Як заявив глава МЗС РФ Сергій Лавров, Москва вже почала готувати відповіді на них, передають "РИА Новости".

За його словами, Росія вже багато років чує звинувачення в тому, що ракета, яку зазвичай позначають індексом 9М729, була випробувана на дальність, заборонену договором.

"Ми розіслали цей перелік (запитань від США. - Ред.) до Міністерства оборони Росії і інші відомства, які повинні подивитися на ці претензії, почали роботу з підготовки відповіді на американські заклопотаності", - сказав міністр.

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Говорячи про те, чому США не надали точні дані і претензії відразу, Лавров припустив, що це може бути пов'язано з побоюванням, "що якщо вони покажуть якусь інформацію, то скомпрометують джерела".

"Не займаюся професійно цими питаннями, тому можу тільки здогадуватися, але на поверхні вийшло так, що, передавши нам гранично детальний запитальник, на який можна вже якимось чином реагувати (ми приступили до підготовки відповідей), через кілька днів було оголошено, що запитальник запитальником, а вони виходять. Це теж не сприяє сталому діалогу і передбачуваності ", - додав міністр.

Лавров також закликав США повідомити, що вони мають намір робити в області контролю над озброєннями після виходу з ДРСМД.

Як повідомляв OBOZREVATEL, 20 жовтня президент США Дональд Трамп підтвердив, що Вашингтон вийде з РСМД, так як Росія продовжує виробляти і приймати на озброєння заборонені крилаті ракети. У свою чергу в Росії заявили, що Вашингтон не має доказів порушень.

Міністр оборони Великобританії Гевін Вільямсон підтримав наміри президента США, підкресливши, що Москва зробила договір "посміховиськом".