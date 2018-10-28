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/Світ

США поставили Росії ''ракетний'' ультиматум: що відбувається

12.7тЧитати матеріал російською

США передали Росії список питань по виконанню Договору про ліквідацію ракет середньої і меншої дальності (РСМД), зробивши це за кілька днів до оголошення про намір з нього вийти.

Як заявив глава МЗС РФ Сергій Лавров, Москва вже почала готувати відповіді на них, передають "РИА Новости".

За його словами, Росія вже багато років чує звинувачення в тому, що ракета, яку зазвичай позначають індексом 9М729, була випробувана на дальність, заборонену договором.

"Ми розіслали цей перелік (запитань від США. - Ред.) до Міністерства оборони Росії і інші відомства, які повинні подивитися на ці претензії, почали роботу з підготовки відповіді на американські заклопотаності", - сказав міністр.

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Говорячи про те, чому США не надали точні дані і претензії відразу, Лавров припустив, що це може бути пов'язано з побоюванням, "що якщо вони покажуть якусь інформацію, то скомпрометують джерела".

"Не займаюся професійно цими питаннями, тому можу тільки здогадуватися, але на поверхні вийшло так, що, передавши нам гранично детальний запитальник, на який можна вже якимось чином реагувати (ми приступили до підготовки відповідей), через кілька днів було оголошено, що запитальник запитальником, а вони виходять. Це теж не сприяє сталому діалогу і передбачуваності ", - додав міністр.

Лавров також закликав США повідомити, що вони мають намір робити в області контролю над озброєннями після виходу з ДРСМД.

Як повідомляв OBOZREVATEL, 20 жовтня президент США Дональд Трамп підтвердив, що Вашингтон вийде з РСМД, так як Росія продовжує виробляти і приймати на озброєння заборонені крилаті ракети. У свою чергу в Росії заявили, що Вашингтон не має доказів порушень.

Міністр оборони Великобританії Гевін Вільямсон підтримав наміри президента США, підкресливши, що Москва зробила договір "посміховиськом".

Читайте всі новини по темі "Холодна війна між Заходом і Росією" на сайті "OBOZREVATEL".

Тема
Холодна війна між Заходом і Росією
Особа
Сергій Лавров
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Игорь Анатольевич
Игорь Анатольевич
Россия становится очень опасна особенно за последние 5лет. Союзник Украины начинает срать в шаровары. Хахлы мне вас жаль.у вас ещё есть шанс упасть на колени и простить прошение у царя Может простит дебилов.
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Файбер Моня
Файбер Моня
ИЗ РАЗГОВОРА:".. а ще кажуть, що знайшли пiндоси дiвку мiцну i дуже гарну, та задешево придбали її. Пообiцяли взяти до себе, до свiтлих залiв, але так i не зробили цього, топчуть її десь у темному закутку, а далi не допускають. Так i живе вона роботяща та на все згодная.."
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Ботексный ХЛО Вован
Ботексный ХЛО Вован
Файбер Моня, Есть такие люди, - их зовут кацапы, До всего есть дело, всё им по плечу, Учат, как сношаться, даже маму с папой, Пьют заместо пива, - конскую мочу. Раздают кацапы ценные советы, Ведь они всё знают, и во всём секут, Где чего случится вдруг на белом свете, А кацап незванный, - сразу тут как тут. Где его не просят, и не уважают, - Именно в то место сунет он свой хер, Хоть своей же властью вечно унижаем, - Он на всё согласен, словно пионер. Что же тут поделать, - это их привычка, - Лезть под одеяло, и в ночной горшок, Ведь кацапы, знамо, - и в пизде затычка, И к залупе лысой красный гребешок. Тягот и лишений не страшась нисколько, За весь мир кацапы призваны страдать, Всем они помогут, - во дворе вот только За собою мусор некому убрать. Жили бы нормально, как все люди в мире, Но кацап, однако, твёрдо убежден, Что ему мешает смыть говно в сортире Хитрый и коварный, подлый Вашингтон. Как же вы, болваны, жалки и нелепы, - Сами обосрались с головы до пят, До чего забавно наблюдать, как скрепы В ваших черепушках без мозгов скрипят. Между тем, имея кой-какой всё ж опыт, Пьяная Россия всё встает с колен, - Но не понимает, бедная, что в жопе Не духовный стержень, а кремлёвский член. В голове опилки и обрывки ваты, - Кто из вас ответит на такой вопрос, - Вдруг подохнет Путин, - вы ж не виноваты, Вы же ни при чём ведь, - ёханый колхоз? Что же вы за люди, - люди-человеки? Что же вам неймётся, в заднице свербит? - Будьте же вы, суки, траханы навеки С вашим "русским миром"
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Галкина Елена
Галкина Елена
«Остаться без глаз и ушей внутри стратегических сил России впервые за последние 40 лет чрезвычайно опасно, — полагает Александра Белл (Alexandra Bell), в прошлом чиновник из администрации Обамы, а ныне сотрудник Центра по контролю над вооружениями и разоружению. — Кроме обоюдных инспекций, нет никаких иных способов получения данных. Мы забьем гол в свои собственные ворота, если отберем у военных то, чего они так добивались».
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